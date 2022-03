Lubmin

Es geht weiter mit dem Bau des Kreisels am Ortseingang Lubmin. Der Ausbau der Kreuzung der Landesstraße 262 und der Kreisstraße 23 von Lubmin nach Wusterhusen wird am Montag, dem 14. März, mit dem zweiten Bauabschnitt fortgesetzt. Die Baumaßnahme dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit. Auf der Kreuzung wurde in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Verkehrsunfällen beim Einbiegen beziehungsweise Kreuzen festgestellt.

Für den Ausbau der viel befahrenen Kreuzung zu einem Kreisverkehr sind insgesamt drei Bauabschnitte vorgesehen. In der ersten Bauphase ist vor der Winterpause bis Anfang Dezember die Hälfte des neuen Kreisverkehrs fertiggestellt worden. Die Straßenoberfläche hat eine neue Deckschicht erhalten und der Radweg ist erneuert worden. Wie so oft bei Bauvorhaben, kam es auch hier zu Verzögerungen in der Bauausführung. Dafür sorgten kurzfristig notwendig gewordene Umverlegungen von Versorgungsleitungen und Telekommunikationskabel, die zuvor unbekannt waren und erst im Zuge der Arbeiten im Boden entdeckt wurden.

Kreisstraße nach Wusterhusen wird mit saniert

Im zweiten Bauabschnitt wird nun die zweite Hälfte hergestellt. Asphaltarbeiten werden ausgeführt, Leitungen umverlegt und neue Borde sowie Fahrbahnteiler gebaut. Ab Mittwoch, 16. März, erfolgt zugleich der Bau der Kreisstraße 23 nach Wusterhusen. Hier wird die Straße ebenfalls gefräst und in Verbindung mit einem parallel verlaufenden Geh- und Radweg neu hergestellt.

Für die Durchführung der Arbeiten ist nach Lubmin eine einspurige Verkehrsführung mittels Ampelregelung erforderlich. Die Kreisstraße nach Wusterhusen wird während der Bauarbeiten voll gesperrt. Provisorische Gehwege werden bis zur Bahn eingerichtet. Wegen der erforderlichen Vollsperrung der K 23 nach Wusterhusen wurden der Öffentliche Personennahverkehr und die Leitstellen informiert.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zufahrt nach Lubmin „Am Teufelsstein“ durch das Wohngebiet bis zum Zentrum wird – wie beim ersten Bauabschnitt – als Einbahnstraße ausgeschildert. Gleichzeitig teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV mit, dass die zweite Bauphase mit der Erneuerung der Kreisstraße 23 nach Wusterhusen bis Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen sein soll.

Von Cornelia Meerkatz