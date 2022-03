Krieg in der Ukraine: Usedomer bringen 24 Frauen und Kinder in Sicherheit

Heringsdorf

Glücklich zurückgekehrt: Die Heringsdorfer Helfer um Harald Linde, die am Sonntagmorgen um 6 Uhr Richtung ukrainische Grenze aufgebrochen sind, haben auch die strapaziöse Rückreise gut überstanden und sind wieder gut in der Heimat gelandet. Am Dienstagabend konnte als Letzter auch der Heringsdorfer Planer zusammen mit der geretteten Cousine Julia von seiner Frau Mascha in die Arme geschlossen werden. Die Fahrer der anderen Autos waren bereits am Dienstagmorgen wieder auf Usedom und in Misdroy eingetroffen.

Linde hatte sich entschieden, Julias und ihrer Tochter wegen eine Nacht im Hotel zu verbringen, damit sich die Frauen nach der tagelangen Flucht aus ihrer Heimatstadt nicht weit vom Donbass wenigstens eine Nacht ausschlafen können.

24 Geflüchtete an verschiedenen Zielen aufgeteilt

Insgesamt sind auf die Rückreise Richtung Insel Usedom 24 Personen mit viel Gepäck mitgekommen. Laut Harald Linde waren sie mit zehn Müttern, zehn kleineren Kindern und einem Jugendlichen unterwegs. Zwei Mütter wollten mit ihren sechs Kindern nach Mistroy, wo sie dauerhaft bleiben und auch arbeiten wollen.

Zwei Frauen und der Jugendliche sind direkt bis nach Heringsdorf mitgekommen. Allerdings wollen sie nur wenige Nächte hier vor Ort bleiben, da sie von Freunden, die dann anreisen, abgeholt werden. Fünf Frauen, davon zwei mit Kindern, wurden direkt zum Swinemünde Fährterminal gebracht, da sie in Schweden bei Freunden erwartet werden. Und weitere vier Frauen und zwei Kinder sind bis Wroclaw mitgereist. „Das ganze Management an der Grenze haben die polnischen Freunde, die mit unterwegs waren – Lukasz und die beiden Damians – geregelt. Harald Linde selbst konnte sich auf russisch verständigen und hilfsweise auf englisch.

Schreckliche Bilder aus der Heimat

Nach den schrecklichen Bildern von den russischen Angriffen auch auf zivile Objekte, so berichtet es der Heringsdorfe, seien sowohl seine Frau Mascha und auch Cousine Julia seelisch am Ende: Denn die Verbindung zu den Eltern sei abgerissen. Videos und Sprachnachrichten hätten sie erreicht, woraus deutlich werde, dass der Krieg schon vor der Haustür bei Julia tobt. „Überlebende und verletzte Russen plündern und brechen in Häuser ein, verkleiden sich und schießen um sich“, schildert Harald Linde das im Video Gesehene.

Für ihn und die anderen Helfer, die an die ukrainische Grenze gefahren sind, komme es nun darauf an, die gewaltige Hilfsbereitschaft, die sich zu Hause auf Usedom und im benachbarten Swinemünde und Misdroy entwickelt hat, in die richtigen Bahnen zu lenken und zu koordinieren.

Aufbau einer Hilfsbrücke von Usedom aus

Plan sei, dass eine Hilfsbrücke von der ukrainischen Grenze zur Insel Usedom aufgebaut werde, damit Flüchtende wissen, dass sie dort willkommen seien und ihnen eine Zukunft geboten wird, erklärt Linde. „Dazu braucht es auch Infomaterial, damit die Menschen bei der Suche nach einer Bleibe wissen, worauf sie sich einlassen und dass es eine sichere Gegend ist. Dieses Vertrauen ist ganz wichtig, denn dann können wir Busse losschicken, um sie zu holen“, betont er. Die Busse will dann, wenn es soweit ist, die UBB bereitstellen.

Von Cornelia Meerkatz