Krien: Fahrer verliert Kontrolle und fährt gegen Wohnhaus – ca. 70 000 Euro Schaden

Anklam

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignete sich ein Unfall in Krien (Landkreis Vorpommern-Greifswald), bei dem ein alkoholisierter Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und schließlich gegen ein Wohnhaus fuhr. Der Fahrer musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Gegen 0.35 Uhr hatte laut Polizei ein betrunkener Fahrer, bei dem starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, auf der Bauernstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 39-Jährige kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Bordstein. Danach fuhr er ungebremst ca. 20 Meter über eine Wiese, durchbrach zwei Zäune und stieß schließlich frontal in ein unbewohntes Wohnhaus, so die Polizei.

Der unkontrollierte und rasante Fahrer wird als schwerverletzt eingestuft und wurde in die Notaufnahme des Greifswalder Klinikums gebracht, teilte die Polizei mit. Am Fahrzeug entstand ein Schaden, der auf 7 000 Euro geschätzt wird. Am Wohnhaus, gegen das der Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gefahren ist, entstand ein Schaden von etwa 63 000 Euro.

Von cab