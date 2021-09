Zinnowitz

Nervenkrimi bei den Damen, umjubeltes Finale bei den Herren und insgesamt viele gute Matches: Der TV Zinnowitz, Traditionsklub im Usedomer Norden, hat bei den Vereinsmeisterschaften seine besten Tennisspieler gekürt.

Einen Dreikampf auf Augenhöhe gab es bei den Damen. In der Finalrunde Jede gegen Jede wurden alle drei Partien erst im Champions Tiebreak des dritten Satzes entschieden. Das Quäntchen Glück auf ihrer Seite und die nötige Ruhe hatte am Ende Heike Stecher, die in ihrer Partie gegen Sabine John sogar Matchbälle abwehrte und sich letztlich den Titel sicherte.

Olympia-Zweite im Siebenkampf holt auch Tennis-Silber

Sabine John, 1988 Silbermedaillengewinnerin im olympischen Siebenkampf von Seoul und seit vielen Jahren starke Tennisspielerin, holte sich nun auch bei diesen Zinnowitzer Meisterschaften Silber. Natalia Siegl wurde Dritte.

Bei den Herren kam es zum Final-Duell zwischen den Trainingspartnern Alexander Loew und Erik Räsch. Der an Position eins gesetzte Routinier Loew entschied das Endspiel, das viele Zuschauer begeistert verfolgten, letztlich mit 6:4 und 6:1 für sich. Der aufstrebende Räsch lieferte aber gerade im ersten Satz einen harten Kampf und starkes Tennis. Er hatte zuvor in Viertel- und Halbfinale bereits die erfahrenen, an Position drei und zwei gesetzten Frank Schröder und Helmut Hübner besiegt.

Bestritten das Herren-Finale bei den Tennismeisterschaften des TV Zinnowitz: Alexander Loew (l.) gewann gegen seinen Trainingspartner Erik Räsch nach einem phasenweise hochklassigen Endspiel 6:4, 6:1. Quelle: privat

Loew hatte in der Vorschlussrunde Olaf Bubke bezwungen, der damit ins Spiel um Platz drei kam. Das entschied knapp im dritten Satz Helmut Hübner für sich. Bubke (im Turnier an Position 4 gesetzt) musste sich im Champions Tiebreak geschlagen geben, womit Bronze an Hübner ging. Zwei fünfte Plätzte sicherten sich Frank Schröder und Sebastian Klemenoff. Andreas Blumhagen wurde Siebter, Andreas Melms Achter.

Bereits vor den Einzelmeisterschaften waren die Teamwettbewerbe ausgespielt worden. Die Doppelkonkurrenz gewannen Holger Preusche/Alexander Loew im Finale gegen Erik Räsch/Olaf Bubke. Bronze ging an Helmut Hübner/Frank Bredereck. Im Mixed siegten Erik Räsch/Julia Pawel vor Dorit Müller/Holger Preusche.

Für den Sonnabend (18.09.) plant der TV Zinnowitz nun ein Schleifchenturnier zum Freiluft-Saisonfinale, zu dem auch die Spieler der anderen Usedomer Tennisklubs Karlshagen, Bansin und Ahlbeck eingeladen sind. Gespielt wird Doppel mit wechselnden Partnern. Anmeldungen sind noch möglich.

„Unser Ziel ist es, auf der Insel noch mehr gemeinsam auf die Beine zu stellen“, sagt die Zinnowitzer Vereinschefin Jana Hardt. So solle es am 13. November in der Ahlbecker Halle auch eine gemeinsame Nachwuchs-Meisterschaft aller vier Insel-Tennisklubs geben.

Die Zinnowitzer planen zudem den Bau einer eigenen Tennishalle im Ort, um die Wettkampfbedingungen im Winter zu verbessern, sind allerdings noch auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück dafür.

Von OZ