Kriminalpolizei-Inspektion Anklam mit neuer Spitze

Anklam

Die Kriminalpolizei-Inspektion Anklam steht seit Donnerstag unter neuer Führung. Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) persönlich führte Kriminaloberrat Dirk Hoffmann offiziell in sein Amt als neuer Leiter ein. Dass dem feierlichen Akt, neben Angehörigen verschiedener Polizeigattungen und Vertretern aus Politik und Justiz, auch mehrere Bürgermeister aus den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen beiwohnten, freute den Minister: „Dass die kommunale Familie stark vertreten ist, werte ich als Ausdruck für das Interesse an einer guten Zusammenarbeit von Polizei und Kommunen.“

Mit Dirk Hoffmann erhält die Kriminalpolizei-Inspektion Anklam einen vielseitig erfahrenen Ermittler. Caffier lobte den 44-Jährigen als „kompetente Führungskraft mit einer ausgeglichenen Art, fachlicher sowie persönlicher Kompetenz“. Er sei „ein Macher und ein Polizist, der auch anpackt und ich bin mir sicher, dass er die neuen Herausforderungen auch mit Bravour meistern wird“, so der Innenminister.

Steigende Präsenz auf Twitter und Instagram

Caffier führte unter anderem Hoffmanns Einsatz als Polizeiführer bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände nahe Lübtheen im Sommer 2019 ins Feld. Als Koordinator habe Hoffmann dafür gesorgt, dass auch 23 Wasserwerfer und insgesamt über neun Millionen Liter Löschwasser eingesetzt wurden. Im Zuge des 18. Airbeat One Festivals 2019 in Neustadt-Glewe habe Hoffmann sogar einen spontanen Flashmob der Einsatzkräfte organisiert. Überhaupt sei der vierfache Familienvater offen für Neues: Während seiner Zeit als Leiter des Kriminalkommissariats in Ludwigslust von 2016 bis August 2019 habe er unter anderem für eine Vervielfachung der polizeilichen Präsenz auf Twitter und Instagram gesorgt.

Auch die Familie kam zum Gratulieren. Im Bild Kriminaloberrat Dirk Hoffmann mit Ehefrau Yvonne und den vier Töchtern Edda, Charlotte sowie Ava und Zoe. Quelle: Tom Schröter

Auch Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch sparte nicht mit Lob. Dirk Hoffmann sei ein Kriminalbeamter mit Durchhaltewillen und erfahren bei der Führung von Ermittlergruppen und Dienststellen. „Als Leiter des Kriminalkommissariats Ludwigslust hat er es in mehreren komplexen Fällen verstanden, die gesamte Bandbreite kriminalistischer Maßnahmen mit Erfolg auszunutzen“, so Hoffmann-Ritterbusch. Auch dass der neue Inspektionschef während seiner Tätigkeit von 2013 bis 2016 an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow – zunächst als Leiter der Fachgruppe für Kriminalistik/Kriminologie und später als Hochschuldozent und Leiter der Fachgruppe Kriminalwissenschaften – unter anderem für den deutsch-polnischen Austausch von Polizeischülern zuständig gewesen sei, komme ihm nun in der hiesigen Grenzregion zugute.

Hoffmann, dem in der Kriminalpolizei-Inspektion Anklam 140 Beamte unterstehen, ist sich sicher, dass „sich durch die zunehmende Digitalisierung auch der Polizeidienst stark verändern wird, insbesondere was den Bereich der Kommunikation angeht“. In diesem Zusammenhang mahnte Präsident Hoffmann-Ritterbusch einen zügigen Ausbau der digitalen Infrastruktur in MV an. Caffier möge seinem Kabinettskollegen Christian Pegel mitteilen, dass er, Hoffmann-Ritterbusch, allein während seiner morgendlichen Fahrt von Neubrandenburg nach Anklam „beim Telefonieren vier Mal aus dem Netz geflogen“, sei.

Schwerwiegende Delikte im Visier

Wilfried Kapischke, Inspekteur der Polizei in MV, hat seinerseits keinen Zweifel daran, dass Dirk Hoffmann Gelegenheit bekommen wird, seinen Erfahrungsschatz während seiner Arbeit in der Anklamer Inspektion in die Waagschale zu werfen. „Im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung haben wir im hiesigen Inspektionsbereich dicke Bretter zu bohren; immer auch in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stralsund“, so Kapischke.

Der Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei-Inspektion Anklam, so informierte Dirk Hoffmann, umfasst im Wesentlichen die Territorien der Landkreise Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Die ihm unterstellten Beamten konzentrieren sich auf schwerwiegende Delikte, wie etwa Mord, Totschlag und Sexualverbrechen sowie organisierte Kriminalität und den Bereich Staatsschutz.

Von Tom Schröter