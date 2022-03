Ahlbeck

Der Polizei auf der Insel Usedom wurde am Dienstagvormittag mitgeteilt, dass bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag versuchten, in das Restaurant auf der Seebrücke Ahlbeck einzubrechen. Die Täter versuchten es offenbar über das Fenster. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, nimmt, die Polizei entgegen. Es wurde eine Anzeige wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten sicherten Spuren vor Ort.

Von OZ