Greifswald

Der Mutterkonzern der MediaMarkt-Saturn-Holding GmbH plant deutschlandweit die Schließung von etlichen Elektronikfachmärkten in Deutschland und Europa. Das teilte Ceconomy mit Sitz in Düsseldorf mit.

Ist auch der Greifswalder Mediamarkt von der Krise der größten Elektronikfachmärkte-Kette in Europa betroffen? Nein, stellt eine Sprecherin des Unternehmens klar: „Der MediaMarkt Greifswald hat sich über die Jahre hinweg zu einem Kundenmagneten entwickelt, er ist fester Bestandteil der lokalen Einzelhandelslandschaft. Dies soll derzeit von unserer Seite aus auch in Zukunft so bleiben.“

Greifswalder MediaMarkt steht wirtschaftlich sehr gut da

Der Chef des Greifswalder MediaMarktes, Matthias Zander, wird noch deutlicher: „Unser MediaMarkt steht wirtschaftlich sehr gut da“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. „Wir bieten in unserem Markt Onlinepreise. Da hat kein anderes Unternehmen vor Ort eine Chance“, so Zander. In der Hansestadt ist der MediaMarkt im Elisenpark mit 2700 Quadratmetern Verkaufsfläche und 42 Mitarbeitern der einzige Elektronikfachhandel.

Zwischenzeitlich hatte sich im Domcenter ein Medimax angesiedelt. Nach einem knappen Jahr musste der Betreiber aufgeben. Seit zehn Jahren ist in der Nachbargemeinde Neuenkirchen Expert ansässig, ohne dass sich dies auf den Umsatz von MediaMarkt ausgewirkt habe, wie Zander sagt.

Den Erfolg seines Geschäftes sieht er neben den sehr günstigen Preisen auch in der zweigleisigen Strategie. „Der Kunde kann im Laden vor Ort einkaufen oder auf unser gesamtes Konzernsortiment Online zugreifen“, sagt Zander. Die Produkte werden dann entweder nach Hause oder in die Filiale geliefert. „Viele nutzen die Variante, die Produkte hier bei uns abzuholen, weil sie dann noch eine Beratung bekommen, Fragen stellen und Zubehör mitnehmen können“, sagt Zander.

Großer Ansturm während der coronabedingten Schließung

Das große Onlineportfolio habe den Greifswalder MediaMarkt auch souverän durch die Zeit der coronabedingten Geschäftsschließung gesteuert. „Wir wurden Online überlaufen und haben unser Lager täglich geöffnet, damit Kunden ihre Ware bei uns abholen konnten“, sagt Zander. Es wurden in den knapp acht Monaten längst nicht nur Waschmaschinen und Fernseher bestellt, sondern auch Kleinstwaren wie Wasserfilter und Reinigungstabletten.

Auch die Monate vor der coronabedingten Geschäftsschließung seien eine Zeit gewesen, in der die Leute „eingekauft haben, wie die Weltmeister“, erinnert sich Zander. „Keiner wusste, was kommt und wie lange es dauert. Da gab es viele Vorauskäufe.“

Playstation 5 zu Weihnachten?

Betroffen sei MediaMarkt jedoch von den Lieferproblemen, die derzeit weltweit herrschen. „Das hat aber nichts mit unserer Wirtschaftskraft zu tun, sondern der allgemeinen Lage“, sagt Zander. Dennoch ist unser Lager für das anstehende Weihnachtsgeschäft bestens gefüllt. Ob allerdings die derzeit viel nachgefragte Playstation 5 vor Weihnachten geliefert wird, könne Zander derzeit nicht sagen. „Die Chance ist gering“, mutmaßt Zander. Er ist froh, dass mittlerweile die Nintendo-Switch-Konsole geliefert wurde.

Von Katharina Degrassi