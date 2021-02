Vorpommern-Greifswald

Der Landrat im Kreuzverhör der Kommunalpolitiker: Das hatten sich SPD, Grüne, Tierschutzpartei und Linke schön ausgemalt, als sie Michael Sack zu einer außerordentlichen Sitzung des Kreisausschusses aufforderten. Der CDU-Politiker sollte digital Rede und Antwort stehen zu dem in die Kritik geratenen Corona-Krisen- und Impfmanagement des Landkreises.

Doch anstatt eines Dialogs erwartete die 14 Gremiumsmitglieder am Freitagnachmittag ein in dieser Form noch nie dagewesener Vortragsmarathon von dreieinhalb Stunden. Mehrere Mitarbeiter monologisierten zu verschiedenen Themenkomplexen. Fragen wurden zwischendurch nicht zugelassen. Pausen? Nicht eingeplant. Kreuzverhör zu brisanten Details – Fehlanzeige.

„Einmal mehr hat sich Landrat Sack damit als Dampfplauderer erwiesen, der offensichtlich kein Interesse an einem konstruktiven Austausch und Angst vor kritischen Fragen hat“, kritisiert Ulrike Berger, Vorsitzende der Fraktion Grüne/Tierschutzpartei im Kreistag von Vorpommern-Greifswald. „Genau so langatmig, schwerfällig und teilweise am Ziel vorbei wie der Landrat die Pandemie bekämpft, war auch seine Sitzungsleitung. Nach mehr als dreistündigen Vorträgen wurde nur ein Bruchteil unserer Fragen beantwortet. Nachfragen durften nicht gestellt werden“, sagt sie.

Grüne monieren: Es wird nur geredet

Hintergrund des Ärgers und der Sondersitzung: Über Wochen lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald um die 200 lag. Heißt: Binnen sieben Tage gab es mehr als 200 positive Corona-Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner. Vorpommern-Greifswald als Hochrisikogebiet im Fokus der ganzen Republik. „Doch anstatt Maßnahmen gegen diese hohe Inzidenz zu ergreifen, etwa die Testzyklen in Pflegeeinrichtungen zu erhöhen oder Luftreinigungsgeräte für Schulen zu beschaffen, wurde nur geredet“, moniert Berger.

Auch SPD-Fraktionschef Falko Beitz zeigt sich unzufrieden: „Als Kreistagsmitglieder hatten wir bislang keine Ahnung, was im Landkreis läuft. Warum gibt es diese hohe Inzidenz und warum kommen wir von diesem Wert einfach nicht weg“, fragt er. Erst mit dem Antrag der Sondersitzung habe es überhaupt einen ersten Lagebericht für die Kommunalpolitiker gegeben. Beitz kritisiert: „Es kann nicht sein, dass wir bei der Kontaktnachverfolgung den Fällen so hinterherlaufen. Das muss schneller gehen“, sagt er und fordert eine personelle Verstärkung – notfalls mit Freiwilligen. Zudem bemängelt er die Teststrategie des Landrats: „Wir müssen testen, testen, testen, um die Infektionsketten zu durchbrechen, und mehr impfen. Wir brauchen weitere Außenstellen der Impfzentren und sollten ähnlich wie in Nordwestmecklenburg auch bei den Hausärzten impfen lassen.“

Harcks: „Ich fühle mich überfordert“

Linken-Fraktionsvorsitzender Michael Harcks hatte ebenfalls viele Fragen vor der Sondersitzung und war gespannt auf die Antworten. Nach letztlich vier Stunden mit kurzen Statements der Gremiumsmitglieder ging es ihm aber wohl so wie vielen: „Angesichts der Fülle an Informationen fühle ich mich überfordert. Worüber wollte man jetzt noch diskutieren“, fragt er und erklärt, am Ende hin- und hergerissen zu sein. Einerseits sei die komplexe Lage umfassend erörtert worden. Anderseits wäre es besser gewesen, diese Zusammenhänge auch schon einmal früher zu erfahren.

Grundlagen der Arbeitsstrukturen in der Kreisverwaltung während der Pandemie, Auswirkungen auf den Personalbedarf und die Finanzen des Kreises, Brand- und Katastrophenschutz, Kontrolltätigkeit und Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen. In der Tat lieferte die Führungsspitze der Verwaltung ein umfangreiches Datenmaterial. Das brachte jedoch am Ende nicht die erhoffte Antwort auf die Frage, warum ausgerechnet unser Kreis über Wochen eine so hohe Inzidenz aufweist, die gestern immerhin auf den Wert 111 sank, wie Landrat Michael Sack sichtlich froh verkündete.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kontaktverfolgung könne auch mal länger dauern

Stattdessen eine Reihe von Erklärungen, wie etwa die zu den Kontaktverfolgungen. Berichte über Personen, die erst nach bis zu sechs Tagen angerufen wurden, blieben unkommentiert. „Grundsätzlich“, versichert Michael Sack, „sind wir mit der Nachverfolgung sehr dicht am Fallgeschehen.“ Dennoch könne es in seltenen Fällen passieren, „dass es eins, zwei, drei Tage länger dauert“, räumt er ein. Dann nämlich, sekundiert Vizelandrat Dietger Wille (CDU), wenn die Mitarbeiter aufgrund eines massiven Arbeitsanfalls an ihre Grenzen gerieten oder neue Mitstreiter doch noch einmal ein Detail übersähen. „Wir haben eine große Anzahl von Kollegen mit hohem persönlichen Engagement“, würdigt Wille die Leistung des Teams. Bei rund 200 Kontaktermittlern und über 30.000 nachvollzogenen Kontakten „passieren auch mal Fehler“.

„Freizeit schafft Infektion“

Der Landrat und CDU-Landeschef indes wird nicht müde, auch die Bürger in die Verantwortung zu nehmen: „Freizeit schafft Infektion“, sagt Sack. Jeweils mit den Ferien beziehungsweise kurz nach deren Ende schnellten die Infektionszahlen hoch. Das sei kein Zufall, sondern liege in den vermehrten Kontakten zu Familienmitgliedern und Freunden in der Ferienzeit. Er fürchte daher, dass es auch in der kommenden Woche wieder zum einem Anstieg der Infektionen komme.

Während die Vertreter der CDU-Riege im Kreistag unisono den Vorlesungsmarathon über den grünen Klee lobten, hält SPD-Mann Falko Beitz seine Kritik aufrecht: „Wir haben über dreieinhalb Stunden Vorträge gehört, statt in einen Austausch über Fragen und Anregungen der Fraktionen zu treten. Leider wird jeder Vorschlag unsererseits als Kritik an den Mitarbeitern der Verwaltung abgetan“, so Beitz. Das Gegenteil sei der Fall: „Die Mitarbeiter leisten herausragende Arbeit. Die Dünnhäutigkeit des Landrates setzt sich fort.“

Von Petra Hase