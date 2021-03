Kritik an Kita-Impfstrategie in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Unmut über die Impfstrategie für Erzieherinnen und Lehrer in Vorpommern-Greifswald: Im Gegensatz zu mehreren anderen Landkreisen im MV soll das Personal von Schulen und Kindertageseinrichtungen bei uns nicht durch mobile Teams geimpft werden. Das kritisiert Erik von Malottki (SPD), Vorsitzender des Bildungsauschusses des Kreises.

Mitarbeiter fahren zu den Impfzentren

In Vorpommern-Greifswald ist stattdessen geplant, die Erzieher und Lehrerinnen in die beiden Impfzentren nach Greifswald und Pasewalk zu schicken. Das teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Demnach sei auch nicht vorgesehen, die Mitarbeiter in den sieben Außenstellen impfen zu lassen.

Einsatz mobiler Teams gefordert

In einem Schreiben an Landrat Michael Sack (CDU) fordert von Malottki den Einsatz mobiler Impfteams. Dieser Weg gilt als besonders effizient, weil viele Erzieher zeitgleich geimpft werden können und ihnen lange Wege sowie eine individuelle Organisation der Anfahrt erspart bleiben. Mobile Teams sind beispielsweise in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte und Schwerin geplant. In Vorpommern-Rügen wird an fünf Standorten geimpft.

Noch kein Starttermin für Impfung

Der Startschuss fällt dort am kommenden Montag. Der Landkreis Rostock hat bereits am Freitag mit der Impfung des Personals begonnen. Für Vorpommern-Greifswald gibt es noch keinen Starttermin. Derzeit werde zunächst die Impfbereitschaft des Personals abgefragt.

Dass andere Landkreise schneller und effizienter agieren, sieht von Malottki mit Sorge, gerade wegen der hohen Inzidenz bei uns im Kreis. Er spricht sich zudem dafür aus, auch die Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen zu impfen, was bisher nicht geplant ist. „Die schnelle Öffnung von Schulen und vollständige Öffnung von Kindertagesstätten ist für unsere gesamte Gesellschaft ein wichtiges Anliegen. Dabei muss der Schutz der Kinder und Jugendlichen und der pädagogischen Fachkräfte aber unbedingt gewährleistet sein“, so von Malottki.

Von Katharina Degrassi