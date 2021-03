Kröslin: Instandsetzungsfirma wegen Insolvenz stillgelegt

Kröslin

Für die Maschinen-Geräte-Instandsetzung Genossenschaft Kröslin (MGI) läuft das Insolvenzverfahren. Den Insolvenzantrag stellte die eingetragene Genossenschaft am 29. Dezember 2020. Am 4. Januar dieses Jahres wurde der Greifswalder Rechtsanwalt Jörg Sievers zum Insolvenzverwalter bestellt. Das Insolvenzverfahren wurde am 1. März eröffnet.

Die Genossenschaft wurde 1965 als PGH unter dem gleichen Namen gegründet. 1992 firmierte sie zur eingetragenen Genossenschaft um. Viele Jahre arbeitete das Unternehmen als Zulieferer für die Wolgaster Peene-Werft. Als es wegen des Exportstopps für Saudi-Arabien zum Stillstand in der Schiffsproduktion kam, geriet auch die Krösliner Firma ins Schlingern.

Seit Jahren nicht investiert

Allerdings macht Insolvenzverwalter Sievers vorrangig noch andere Gründe für die Insolvenz aus: „In den zurückliegenden Jahren wurde nicht genügend in neue moderne Technik investiert und nach anderen Standbeinen Ausschau gehalten“, sagt er. Aufträge blieben aus. Zum Schluss waren bei MGI noch fünf Mitarbeiter beschäftigt. Für sie wurde das Insolvenzgeld vorfinanziert. Bis Ende Februar wurden die noch vorhandenen Aufträge abgearbeitet und der Betrieb dann zum 28. Februar stillgelegt.

Nach Aussage von Jörg Sievers gebe es für das große Grundstück am Ortseingang von Kröslin, auf dem sich mehrere Hallen befinden, bereits mehrere Interessenten. Es seien sowohl Interessenten aus der Region als auch aus anderen Bundesländern an ihn herangetreten. Er hoffe, dass bis zum Sommer mit einem neuen Eigentümer ein Kaufvertrag abgeschlossen werden könne.

Der Insolvenzverwalter geht davon aus, dass auf dem Areal wieder Gewerbe angesiedelt wird und hebt hervor, dass in den zurückliegenden Monaten das Grundstück aufgeräumt wurde. „Wir haben nicht nur Inventar verkaufen können, sondern auch eine ganze Menge Schrott hat noch etwas Geld eingebracht“, erklärt er.

Von Cornelia Meerkatz