Kröslin

Wer mit Brigitte Rabe in der Krösliner Kirche ins Gespräch kommt, kann viel Wissenswertes erfahren, stets angereichert mit einer guten Prise Lokalkolorit. Die Freesterin gehört zu dem ehrenamtlichen Team, das während der Urlaubszeit dafür sorgt, dass die Tür von St. Christophorus von Mai bis Oktober täglich für Besucher geöffnet ist. „Offene Kirche“ – das bedeutet Eintritt von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 12 und von 14.30 bis 17 Uhr.

„In unserer schönen Kirche gibt eine Menge zu entdecken“, verspricht die 70-jährige Gastgeberin. Gleich hinter der schweren alten Tür wurde vor nicht allzu langer Zeit die Mechanik der historischen Kirchenuhr platziert und sogar mit einer Kurbel ausgestattet. „Wer möchte, kann das Uhrwerk bewegen und sehen, wie die vielen einzelnen Zahnräder ineinander greifen und bis heute alles perfekt funktioniert“, erklärt Brigitte Rabe. Dies ist auch deshalb beeindruckend, da bei der Montage des Uhrwerks im Jahr 1770 bereits diverse Teile eines uralten Vorgängers Verwendung fanden.

Die Krösliner Kirche wird erstmals vor 714 Jahren urkundlich erwähnt. Verschiedene Entstehungsphasen sind in der Bausubstanz bis heute gut auszumachen. Zunächst mit einem stuckigen Holzturm versehen, erhielt das Gotteshaus zum Beispiel erst ab 1750 seinen massiven, hoch aufgemauerten Turm. Die dabei verwendeten Mauersteine, die sich optisch deutlich von denen des alten Turmstumpfs abheben, stammen übrigens aus dem Abbruch der Wolgaster Schlossruine.

Seit die Kaufhalle im Ortskern abgerissen wurde, bietet sich dem Fotografen aus Norden dieser ungehinderte Blick auf die St. Christophorus-Kirche. Quelle: Tom Schröter

„Inzwischen ist auch das Turminnere in die Jahre gekommen. Daher hat unsere Kirchengemeinde begonnen, Spenden für die notwendigen Sanierungsarbeiten zu sammeln“, berichtet die Kirchenführerin. Sie verweist auf defekte Butzenfenster, Risse im Gewölbe und zu überarbeitende Holzverkleidungen und Balken. Der Glockenturm musste inzwischen gesperrt werden, weil einige Stufen der steil hinauf führenden Zugangstreppe lose sind oder gänzlich fehlen.

Während das aus drei Glocken bestehende Geläut in St. Christophorus also dem Auge des Besuchers verborgen bleibt, kann anderes sehenswertes Inventar ausgiebig bewundert werden. Die Rede ist unter anderem von der 1856 gebauten Grünewald-Orgel, den Waldmalereien, die zum Beispiel den Namenspatron der Kirche zeigen, und dem Taufstein von 1331 als dem ältesten Ausstattungsstück. Zudem hat sich das alte Kirchengestühl erhalten, das in geschwungenen Lettern namentlich den Orten des ursprünglichen Kirchspiels zugeordnet ist. Sogar das Dorf Peenemünde, das seit 1954 zur Kirche Karlshagen gehört, ist auf einer der Kirchenbänke noch vermerkt.

Fischerteppich als handwerkliches Meisterstück

Ein besonderer Hingucker ist ein im Jahr 1948 über dem Altar befestigter großer Fischerteppich. Die dargestellten acht zu Füßen des Gekreuzigten versammelten Personen wurden in geschickter filigraner Arbeit mit unterschiedlichen markanten Gesichtsausdrücken versehen, die ihr Verhältnis zum persönlichen Glauben widerspiegeln. „Wer längere Zeit in die Gesichter schaut, der bemerkt, dass ihn die Augen irgendwann verfolgen“, sagt Brigitte Rabe.

Die Kirchengemeinde pflegt ein reges Gemeindeleben. „Etwa 150 Leute“, so berichtet unsere Gesprächspartnerin, „waren am Himmelfahrtstag beim Freiluftgottesdienst am alten Badestrand in Freest versammelt. An dem Tag fanden auch zwei Taufen statt und hinterher gab es Kaffee und Kuchen.“

Der Einzug des Lichterschiffs an Heiligabend zählt zu den bis heute gepflegten Traditionen der Evangelischen Kirchengemeinde Kröslin. Quelle: Tom Schröter

Gemeindefest im Pfarrgarten am 30. Juni

Am 30. Juni steht ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm. Dann wird ab 11 Uhr zum Gemeindefest in den Krösliner Pfarrgarten eingeladen. Das Fest beginnt wiederum mit einem Openair-Gottesdienst mit Posaunenchor und Band. Im Anschluss wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Die Gäste erwarten erstmals ein kleiner Hofmarkt mit einigen Ständen regionaler Künstler, Kunsthandwerker, Bastler und eine Hüpfburg für die Kinder.

Tom Schröter