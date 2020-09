Kröslin vor 120 Jahren: Fischer schaffen Störnetze an

Kröslin

Folgender Situationsbericht über die Fischerei in Kröslin von Anfang November 1900, also vor 120 Jahren, erschien im Wolgaster Anzeiger:

„Die Heringsfischerei in Cröslin hat im vergangenen Monat kein Resultat aufzuweisen gehabt, daher haben auch die Netzfischer ihre Fischerei ganz eingestellt. Die Flundertucker sind fleißig ihrem Gewerbe nachgegangen. Die kurzen stürmischen Herbsttage mit den darauf folgenden langen dunklen Nächten sind dieser Fischerei sehr hinderlich. Oft genug im vergangenen Monat sind unsere Fischer auch vom Sturm überrascht worden und haben nur mit Mühe und Not einen schützenden Ort erreichen können. Es würde auch für sie eine nicht geringe Wohltat sein, wenn der Staat an der Darßer Küste einen Fischereizufluchtshafen wie an der Oie anlegen ließ.

Viele Tucker in den benachbarten Dörfern haben die Absicht gefasst, im Laufe des kommenden Winters sich Störnetze anzuschaffen. In Freest sollen allein an die 600 Netze angeschafft werden; hoffentlich wird sich das große Kapital, welches sie dem Meere anvertrauen, gut verzinsen, woran wohl nicht zu zweifeln ist, wenn die Störfischerei eben ein solches Resultat aufzuweisen hat, wie im verflossenen Sommer.

Unsere Streuerfischer sind noch immer in der Peene fleißig bei der Arbeit. Man sieht sie täglich bei guter Witterung mit ihren hohen, schweren Wasserstiefeln im Wasser waten, um so ihr Gewerbe zu treiben. Es scheint ihre beschwerliche Arbeit in diesem Herbste ein günstiges Resultat zu haben, da die Ware gute Preise erzielt. Jedoch werden sie zu kämpfen haben, die zehn Mal höhere Pacht zu zahlen.“

Von Tom Schröter