Kröslin vor 120 Jahren: Kleinbahn als Pferdeschreck

Kröslin

Am 20. Dezember 1898 eröffnete die gut ein Jahr zuvor gegründete Kleinbahn-Gesellschaft Greifswald-Wolgast ihren Verkehrsbetrieb. Ende November 1900 ereignete sich ein Zwischenfall auf dem Gleisabschnitt in Kröslin, der Eingang in die Lokalpresse fand. Im „Wolgaster Anzeiger“ hieß es dazu am 30. November 1900:

„Heute Nachmittag scheuten zwei auf dem Felde nahe Cröslin beschäftigte Pferde des Herrn Carl Meyer vor den sprühenden Funken der Lokomotive der Kleinbahn und gingen durch. Dabei kam das eine so unglücklich zu Fall, dass es sich den linken Vorderfuß brach und dem Roßschlächter verkauft werden musste. Herrn M. erwächst durch den Verlust des fünfjährigen Tieres eine erhebliche Einbuße.“

Von Tom Schröter