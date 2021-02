Kröslinerin begeht Jubiläum: Seit 30 Jahren bei der Wasserversorgung

Wolgast

Kerstin Wittmann beging am 1. Februar ein besonderes Jubiläum. An diesem Tag nämlich jährte sich ihr Berufseinstieg in den Diensten der Wolgaster Wasserversorgung zum 30. Mal. Am 1. Februar 1991 hatte die heute 53-jährige Kröslinerin dort als kaufmännische Leiterin ihren ersten Arbeitstag – damals war die Nordwasser GmbH noch ihr Arbeitgeber. Später wurde daraus die Peenestrom Wasser GmbH und seit 2010 fungiert die Diplom-Betriebswirtin als kaufmännische Geschäftsführerin des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast, bei dem aktuell 36 Mitarbeiter beschäftigt sind.

In ihrer Urlaubszeit ist Kerstin Wittmann gern weltweit auf Reisen und steuerte bereits mehrere ferne Ziele an, wie zum Beispiel Neuseeland, Australien, Japan und Hawaii, die größte der Südseeinseln. Außerdem verbringt sie gern ihre freie Zeit mit ihrer Enkeltochter. In diesen Tagen nutzen die beiden das Bilderbuch-Winterwetter in und um Kröslin für ausgiebiges Schlittenfahren.

Von Tom Schröter