Der Kuttersegelclub Blau-Weiß Wolgast und der Seesportclub Anklam möchten auch im kommenden Jahr wieder die Deutsche Meisterschaft im ZK 10 Kuttersegeln in Krummin ausrichten. Darüber informierte jetzt Frank Schmidt, Geschäftsführer der Naturhafen Krummin GmbH, den örtlichen Gemeinderat.

Wie Schmidt betonte, wolle er den vom 10. bis 12. September 2021 (vorbehaltlich der aktuellen Corona-Situation) geplanten maritimen Wettbewerb erneut unterstützen. Schließlich fördert der Naturhafen Krummin schon seit mehreren Jahren örtliche Sportvereine, die sich in der Kinder- und Jugendarbeit im Segelsport engagieren.

Event bedeutet logistische Herausforderung

Allerdings legt Schmidt Wert auf das Einverständnis und das Wohlwollen der Gemeinde. Schließlich stellt die Meisterschaft eine große organisatorische und logische Herausforderung dar. „Zwischen 350 und 400 Teilnehmer werden erwartet“, sagte er, wobei die Wassersportler teils in Wohnmobilen, teils in Zelten übernachten. In Vorbereitung auf die Regatta sollen zudem wieder kleine Segellager für Kinder und Jugendliche stattfinden. Weil der Platz in Krummin rar ist, will der Geschäftsführer den Gästen auch 2021 Anlagen und Infrastruktur, wie etwa das Winterlager-Gelände, zur Verfügung stellen.

Frank Schmidt, Geschäftsführer der Naturhafen Krummin GmbH, unterstützt das Vorhaben. Quelle: Henrik Nitzsche

Wie Schmidt sagte, möchte er als potenzieller Gastgeber im Vorfeld aber wissen: Wie positioniert sich die Gemeinde zu der Veranstaltung? Und welche Voraussetzungen oder Auflagen müssen zusätzlich zu gesetzlichen beziehungsweise behördlichen Bestimmungen vonseiten des Gastgebers, also des Naturhafens, erfüllt werden? Hierzu regte er an, dass die erwähnten Vereine zunächst ihr Vorhaben gegenüber der Gemeindevertretung vorstellen, was laut Bürgermeister Hans-Joachim Wussow voraussichtlich im kommenden Februar erfolgen werde.

Seit 2018 war Krummin allsommerlich Schauplatz der Deutschen Meisterschaft der Kuttersegler; in diesem Jahr angesichts der geltenden Corona-Einschränkungen allerdings mit einer abgespeckten Variante. Bei der Regatta Mitte September 2019 gingen 33 Mannschaften an den Start. Nach einem windigen Auftakt konnten die Teilnehmer am zweiten Wettkampftag bei nahezu idealen Segelbedingungen bei gleichmäßigen Winden zwischen 2 und 4 Bft auf der Krumminer Wiek vor einer traumhaften Kulisse ihre Kräfte messen.

