Küchenchef geht neue Wege: Aus Tapas-Bar wird in Kröslin ein Burger-House

Der Bau des ersten schwimmenden Standesamtes Deutschlands im Baltic-Sea-Resort in Kröslin schreitet Stück für Stück voran. „Wir sind jetzt so weit, dass das Bauwerk geschlossen und anschließend mit dem Innenausbau begonnen werden kann“, berichtet Sophie Rackow vom Bereich Marketing der Marina. „Voraussichtlich im Juni, so hoffen wir, kann das besondere Floatinghouse dann zu Wasser gelassen werden.“

In der Marina lägen bereits diverse Terminanfragen für Reservierungen vor. Bisher, so sagt Sophie Rackow, seien jedoch keine Termine vergeben, da der Bau erst vollendet werden und sämtliche Auflagen erfüllt sein müssen, die an die künftige Standesamt-Außenstelle des Amtes Lubmin gestellt werden.

Im Erdgeschoss dieses speziellen, rund 450 000 Euro teuren schwimmenden Trauortes, der am Seesteg A festmachen wird, sollen sich das Trauzimmer selbst, das Büro für den Standesbeamten sowie Sanitäranlagen befinden. Im Obergeschoss thront eine Ferienwohnung, die den Hochzeitspaaren als Honeymoon-Suite zur Verfügung steht, aber auch von anderen Besuchern gemietet werden kann, die ihre Häupter einfach mal so im besonderen Ambiente betten möchten.

Voraussichtlich im Juni soll das schwimmende Standesamt der Marina in Kröslin zu Wasser gelassen werden. Auszubildende Mareike Kerkhoff (l.) und Sophie Rackow vom Marketing arbeiten das neue Angebot derzeit in die neuen Broschüren des Baltic-Sea-Resort ein. Quelle: Tom Schröter

Um die Attraktivität der Fünf-Sterne-Marina weiter zu erhöhen, setzt das Team auch auf einen üppigen Veranstaltungsplan. „Es wird in diesem Jahr sehr viel Musik im Hafen geben und die Sonderaktionen in unserem Wellnesskomplex an der Seestraße werden ebenfalls fortgesetzt“, so die Marketingmitarbeiterin.

Tapas-Bar wird zum Burger-House

Aus gastronomischer Sicht sortiert sich das Resort in diesem Frühjahr neu. „Die Tapas-Bar Kantappa & Vegetaria an der Seestraße wird am 13. Februar zum letzten Mal ihre Gäste begrüßen. Ab dem 1. April wollen wir hier unser Burger-House eröffnen und hoffen, dass wir damit mehr Kundschaft als bisher anziehen“, verkündet Sophie Rackow.

Mit der Umsetzung des veränderten Gastronomiekonzepts wurde der neue Küchenchef Stefan Nerke betraut. Der 36-Jährige, der aus Pritzwalk bei Wittstock/ Dosse stammt, bringt reichlich Erfahrung mit nach Vorpommern. „Ich habe zwölf Jahre lang im Vier-Sterne-Hotel Tanne Tonbach im Schwarzwald gearbeitet und bin zwischendurch 2011/2012 ein Jahr lang als Koch auf der MS ‚ Europa‘ rund um die Welt gefahren“, erklärt er.

Nerke ist auch für das „Steghouse“ der Marina zuständig, das er mit gutbürgerlichen Gerichten bereichern will. Im Restaurantbetrieb sind insgesamt in der Küche fünf und im Servicebereich vier Mitarbeiter beschäftigt.

Wohnanlage bildet letzte Puzzlestück des Masterplans Baltic-Sea-Resort

Unterdessen lässt der Bau einer modernen Appartementanlage mit 34 altersgerechten Wohneinheiten an der Seestraße weiter auf sich warten. Für die in Wellenform angeordneten Quartiere, die hinter dem Physiotherapie- und Spabereich der Marina entstehen sollen, gebe es noch keinen Starttermin, sagt Sophie Rackow. Die 4,3 Millionen Euro teure Wohnanlage bildet den letzten Teil des für den Standort Kröslin einst erarbeiteten Masterplans des Baltic-Sea-Resort.

Insgesamt, so wird mitgeteilt, zählen aktuell 68 Personen zur Belegschaft des Baltic-Sea-Resort. Unter dem Dach des Unternehmens, das der in Rapperswil-Jona/ Schweiz ansässigen Centrum Prata Holding AG gehört, die wiederum im Besitz der Familie Al-Rayes aus Riyadh in Saudi Arabien ist, befinden sich die Krösliner Yachting GmbH, die Yachtwerft Kröslin GmbH sowie die Marina Kröslin GmbH.

