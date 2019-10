Gourmetgenuss bei Küchenparty im Steigenberger

Heringsdorf

Rehrücken mit Kürbis und Trüffel, Rauchlachs mit Kartoffelairbags, Tund im Kalbsmantel, gezupftes Rind, Langostinos, Kabeljau-Zunge im Bierteig, Jacobsmuscheln oder Agnolotti gefüllt mit Garnele oder Entenragout, Austern, Petit fours, – all diese Köstlichkeiten und noch viel mehr gab es am Sonnabend auf der 7. „Baltic Kitchen“ Küchenparty im Steigenberger Grand Hotel in Heringsdorf zu probieren. Für die 203 teilnehmenden Gäste verwandelte sich das Restaurant Lilienthal Usedom und die Steigenberger Hauptküche in ein Gourmetparadies mit den besten Köchen der Region.

Dazu gehörten Pierre Nippkow und Christian Freier vom Gourmetrestaurant Ostseelounge Dierhagen, Tom Wickboldt, Kai Dott, Ines und Antje Büttner vom Gourmetrestaurant Büttner´s Greifswald, Franz Raneburger vom Edelweiß Catering Berlin, Brain Frank von Transgourmet, Dominik Wetzel und Michael Kulschak vom Team Cook. Die Steigenberger Crew war vertreten mit Sunisa und Jörg Eisenschmidt vom Restaurant Seaside Thai Cuisine sowie mit dem Gastgeber und neuen Küchenchef des Hauses, Bennet Körting.

Acht Monate Vorbereitungszeit

Die Liebhaber feiner Kulinarik schlenderten zwischen den Kochstationen umher und schauten den Köchen bei der Arbeit über die Schulter oder beantworteten die eine oder andere Frage zu den Zubereitungstipps. Die frischen Delikatessen konnten sofort probiert werden. „Die hohe Teilnehmerzahl an unserer Küchenparty beweist, dass wir damit den Nerv des Publikums treffen. Wir werden also weiter an der Veranstaltung immer am 3. Oktoberwochenende festhalten“, erklärt Hoteldirektor Carsten Willenbockel. Die Vorbereitung für eine Küchenparty beginne nach seinen Worten immer gut acht Monate vorher. „Gourmetköche sind begehrt, ebenso die Winzer. Da muss man früh dran sein“, so Willenbockel.

Carsten Pertek und Gattin Susanne aus Schleswig-Holstein sind zum zweiten Mal dabei. „Das hat uns beim ersten Mal so gut in der Steigenberger-Küche gefallen, dass wir unbedingt wiederkommen wollen. Alles ist super lecker und ganz viele Produkte sogar aus der Region. Die Köche sind gut drauf und von den Wein- und Biersommelieren kann man viel Wissenswertes erfahren“, schwärmt Carsten Pertek. Auch Dirk Schmidt und Heiko Kleindienst, die mit mehreren Freunden die Küchenparty besuchen, sind des Lobes voll. „Tolles Ambiente, vorzügliche Küche und ausgelassene Stimmung, es macht großen Spaß“, versichern die Männer.

Ferdinand’s Gin für Ferdinand

Ferdinand Mülhens, Geschäftsführer der zu Lürssen gehörenden Peene-Werft, und Nadine Rost sind ebenfalls restlos begeistert. Besonders hat es ihnen das gezupfte Rind von Tom Wickboldt angetan. Außerdem fand er es witzig, dass es Ferdinand’s Gin gab. „Wenn er schon so heißt wie ich, muss ich ihn auch probieren“, sagte Mülhens am Stand von Torsten Ziesche. Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann, der die Veranstaltung ganz privat genoss, fand die Agnolotti von den Büttners, den Rehrücken von Kai Dott und die Kreationen der Steigenberger Crew sehr lecker.

2200 Teller für den Abend

Während es sich die Gäste gut schmecken ließen, schufteten die 15 Mitarbeiter des Steigenberger mächtig. Besonders schweißtreibend war die Arbeit in der Abwäsche. René Zerres, F&B Manager des Steigenberger, sagte, dass 2200 große und kleine Teller im Einsatz waren und dazu etwa 800 Weingläser. „Das immer wieder an uns herangetragene Lob der Gäste zeigt, dass sie mit unserer Arbeit zufrieden waren. Daher: auf ein neues im nächsten Jahr!“, meint Marketingchefin Corinna Schmidt.

Von Cornelia Meerkatz