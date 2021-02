Greifswald

Panne beim Auftakt des Impfens mit Astrazeneca: Die Impfzentren im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben zu Wochenbeginn die erste Lieferung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca erhalten. Die Charge wurde aber nicht verimpft, wegen einer Unterschreitung der Lagertemperatur des Serums. Darauf weist Achim Froitzheim, Sprecher der Kreisverwaltung, hin.

„In den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist der Impfstoff Astrazeneca bislang nicht zum Einsatz gekommen“, sagte Froitzheim am Mittwoch. Allerdings sei der Impfstoff in Einzelfällen in Krankenhäusern verimpft worden, die Impfung sei nach Bekanntwerden der Transportpanne aber auch dort sofort eingestellt worden.

Ministerium will Panne rasch aufklären

Bei einer Charge von Astrazeneca-Impfdosen war am Montag offenbar der vorgeschriebene Temperaturbereich von 2 bis 8 Grad für Lagerung und Transport nicht eingehalten worden. Betroffen waren 7200 Dosen, die an Impfzentren in Mecklenburg-Vorpommern ausgeliefert wurden. Die Dosen wurden offensichtlich zu kalt transportiert. Das wurde festgestellt.

„Die Fachkräfte des Landkreises in den Impfzentren Greifswald und Pasewalk haben die zu niedrige Temperatur der gelieferten Impfdosen sofort bemerkt und diese daher nicht für die Impfung freigegeben“, so Achim Froitzheim.

Das Verimpfen dieser Charge wurde vom Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommerns vorsorglich landesweit ausgesetzt. Die Ursache für die Panne soll rasch aufgeklärt werden, kündigte das Ministerium an. Nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sollte mit dem Hersteller und der zuständigen Stelle für Arzneimittelüberwachung geklärt werden, ob die 7200 am Montag angelieferten Dosen weiterhin verwendet werden können.

Vorpommern-Greifswald ist der Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern, der die mit Abstand höchsten Corona-Inzidenzwerte aufweist. Nach Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) vom Dienstag, gab es hier 176,6 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dahinter folgte Schwerin mit 85,7. Landesweit lag der Wert bei 63,9.

Von OZ und dpa