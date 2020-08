Künstler setzen Promenade der Kaiserbäder in Szene

Heringsdorf

„PromenArt“ heißt in diesem Sommer das Kulturprogramm der Kaiserbäder. Die Alternative zu den klassischen Kurkonzerten, die bekanntermaßen coronabedingt nicht stattfinden dürfen, verbreitet ihren eigenen Charme. Mit Street Art, Walk Act Paraden und Varieté auf der Promenade begeistern Künstler mit überraschenden Auftritten. So auch am Montag, als sich Ingbert Völker, der Kopf von PromenArt, von Enrico Lein als Badekaiser porträtieren ließ. Der zweifache und amtierende Bodypainting-Weltmeister aus Berlin sprühte dem Heringsdorfer Event-Veranstalter die kaiserliche Schärpe auf den geringelten Badeanzug. Damit posierte der Badekaiser zwei Stunden lang auf der Promenade in Heringsdorf. Bis Ende August finden noch die unterschiedlichsten Aktionen statt. Das Varieté an der Ahlbecker Promenade gibt in dieser Woche von Donnerstag bis Sonntag allerdings seine letzten Vorstellungen.

Wer das kurzweilige Travestie-Artistik-Comedy-Feuershow-Programm mit Hertha Ottilie van Amsterdam, den EventPuppets und Rudi noch erleben möchte, muss sich also sputen. Danach treten im Varietégarten von Montag, dem 24. August, bis Mittwoch, dem 26. August, „Die Herren von der Tankstelle“ auf.

Mit Musik, Tanz und Unterhaltung geht es in die goldenen 1920er Jahre zurück. „Die Herren von der Tankstelle“ lassen auf charmante und witzige Art und Weise alte Schlager und Gassenhauer erklingen. Tickets für das Varieté gibt es donnerstags bis sonntags von 13 bis 20 Uhr und montags bis mittwochs direkt vor der Vorstellung. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr.

Kurdirektor Thomas Heilmann freut sich, dass solche Kulturangebote in diesem Jahr geschaffen werden konnten. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir solche Events auch im nächsten Jahr machen werden“, sagt er. Große Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder zur „alten Normalität“ zurückgekehrt werden darf, hat Heilmann wenig. „Es macht schon traurig, wenn man sieht, was in diesem Jahr alles ausfallen musste. Durch die Veranstaltungen fehlt ein Stück gesellschaftliches Leben im Ort. Auf den Veranstaltungen kommen alle Generationen zusammen. Gerade die Sommerfeste nutzen die Einheimischen, um zusammen zu kommen. Bei vielen Festen wirken sie auch aktiv mit“, erklärt er.

Deshalb geht es in diesem Jahr in den Kaiserbädern etwas ruhiger zu als sonst. Nichtsdestotrotz überlegen sich die Kulturveranstaltungen der einzelnen Eigenbetriebe, wie Urlauber unterhalten werden können. In den Kaiserbädern sorgen zum Beispiel 3D-Bilder für interessante Perspektiven. Etliche Urlauber haben diese schon fotografiert und in den sozialen Netzwerken gepostet. So entsteht auch ein gewisser Marketing-Effekt für die Kaiserbäder.

Am Donnerstag gibt es allerdings wieder ein kleines Highlight in den Kaiserbädern. Fans des Usedom-Krimis unter den Insulanern und Urlaubern können sich auf ein besonderes Kino-Ereignis freuen: Am Donnerstag präsentieren die Usedom Tourismus GmbH und der Eigenbetrieb Kaiserbäder in Kooperation mit dem NDR die neue Folge „Schmerzgrenze – Der Usedom-Krimi“ auf der Open-Air-Kinoleinwand am Heringsdorfer Strand. Bei der exklusiven Vorführung der 12. Folge des „Usedom-Krimis“ können 200 Zuschauer ihn bereits vor der Ausstrahlung im Fernsehen im November erleben. Neben dem Team werden auch einige Schauspieler der Reihe in Heringsdorf dabei sein. Beginn des Film ist um 20.30 Uhr. Bereits eine Stunde vorher ist der Einlass möglich.

