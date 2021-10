Sallenthin

Herbstzeit ist Kürbiszeit – dies sorgte für großes Interesse beim Kürbismarkt am Sonnabend in Sallenthin. Die Gärtnerei Kühn hatte das Angebot erweitert und ein neues Häuschen gebaut. Zusätzlich zum Kauf von Gehölzen und Pflanzen, waren auch die Usedomer Inselmühle, der Wildhandel und Anbieter einer großen Käseauswahl diesmal mit von der Partie. Die köstlich zubereitete Kürbissuppe erwies sich in der kulinarischen Angebotspalette als der Renner.

Ebenso begehrt war der schmackhafte Kuchen. Zweimal sorgte ein Feuerspucker für spektakuläre Einlagen. Dana Lange präsentierte zusammen mit ihrer Kollegin schmucke Figuren, die in der Bugenhagen-Werkstatt im Heringsdorfer Ortsteil Neuhof angefertigt wurden.

Eltern und Großeltern schnitzten für Kinder

Und natürlich war der große Tisch mit den Kürbisschnitzern dicht umlagert. Dabei konnten unterschiedlich große Exemplare zum Schnitzen und Bemalen ausgesucht werden. Mit großen Messern ausgerüstet, waren es in erster Linie die Eltern und Großeltern, die unter den neugierigen Augen der Kinder werkelten. Auch Christian Schmigale und Sabine Fink verwandelten mit geübten Schnitten ihre Kürbisse in wahre Kunstwerke, um diese anschließend mit Fingern und Farbe zu dekorieren.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So entstanden in Gemeinschaft gruselige Halloweengestalten, Kürbislaternen und verschiedene sehenswerte Tierfiguren. Auch Nora (5) und Jola (8) Lichterfeld freuten sich, als sie schließlich glücklich mit ihren Kürbissen wieder von dannen ziehen konnten.

Von Gert Nitzsche