Schwerin/Sassnitz

Seit Jahren bröckeln Fangmengen und die Zahl der Küstenfischer. Jetzt bröckeln die Verbandsstrukturen. Der 1994 gegründete Landesfischereiverband als Dachverband der Angler, Binnenfischer, Kutter- und Küstenfischer und Hochseefischer löst sich auf. Grund sind vor allem die seit Jahren anhaltenden Probleme in der Kutter- und Küstenfischerei, wie Präsident Norbert Kahlfuß sagte. Hinzu kommen personelle Probleme.

Kahlfuß hatte nach mehr als 15 Jahren an der Spitze des Verbandes seinen altersbedingten Rückzug angekündigt. Es habe sich niemand gefunden, der das Amt weiterführen wollte. „Ich habe für meinen Abtritt immer auf einen Zeitpunkt mit einem Erfolgserlebnis gewartet“, so der 79-jährige Chef des Dachverbandes. Aber dieser Zeitpunkt sei nie gekommen. „Es ist zum Heulen.“ Beschlossen werden soll die Auflösung am 22. Juli auf der Jahreshauptversammlung in Görslow.

Anzeige

Küstenfischer kämpfen um Existenz

Die Küstenfischer treiben massive existenzielle Sorgen um. „Wir kämpfen um den Erhalt unseres eigenen Verbandes“, so der Vize-Vorsitzende des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, Michael Schütt. Die Mitgliedsbeiträge von 5200 Euro an den Landesfischereiverband seien bei sinkenden Mitgliederzahlen im eigenen Verband und den zunehmenden ökonomischen Sorgen der Fischer nicht mehr vertretbar. „Im Deutschen Fischereiverband wollen wir Mitglied bleiben, da wir uns dort mehr Schlagkraft auf Bundesebene und der EU erhoffen“, so Schütt.

Weitere OZ+ Artikel

Erneut Fangstopp für Hering empfohlen

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Situation für die Küstenfischerei deutlich verschärft. Durften die deutschen Fischer im Jahr 1998 in der Ostsee noch 97 500 Tonnen Hering fangen, waren es 2020 nur noch 1700 Tonnen. Ein drohendes Heringsfangverbot für die westliche Ostsee konnte gerade noch abgewendet werden. Nun hat der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) für 2021 erneut eine Null-Quote empfohlen, um den Bestand wieder in den „grünen Bereich“ zu bringen.

OZ-Kommentar zu Fischereiverband MV löst sich auf: Es ein Sterben auf Raten

„Schon jetzt sind uns massiv Vermarktungsstrukturen weggebrochen“, so Schütt, zugleich Chef der Fischereigenossenschaft Freest. Selbst wenn 2021 ein Fangstopp erneut abgewendet werden könne, werde das Problem akuter. Der Verband der Kutter- und Küstenfischer zählt nur noch rund 120 Mitglieder. Höhere Mitgliedsbeiträge seien bei den Fischern nicht mehr durchsetzbar.

Minister bedauert Auflösung

Dass der Rückzug der Kutter- und Küstenfischer aus dem Landesfischereiverband eine Art Kettenreaktion auslöst, war nach Angaben des Agrarministeriums absehbar. Bedauern von Minister Till Backhaus ( SPD): „Für die einzelnen Landesverbände der beruflichen und Freizeitfischerei war es ein großer Vorteil, gegenüber der Politik oder anderen Interessengruppen gemeinsam und oft auch mit einer Stimme auftreten zu können.“

Ähnlich reagiert der Landesanglerverband, mit 45 000 Anglern mitgliederstärkster Partner im Landesfischereiverband. „Grundsätzlich halte ich die Auflösung nicht für den richtigen Weg, da die Lobbyarbeit durch einen Dachverband auf politischer Ebene sehr wichtig ist“, so Geschäftsführer Axel Pipping. „Der Landesfischereiverband galt bundesweit immer als Vorzeigeverband, weil alle Formen der Fischerei und die Angler vertreten waren.“ Aber die existenziellen Sorgen der Kutter- und Küstenfischer seien nachvollziehbar, der Zustand der Küstenfischerei sei einfach desolat.

Verband war eine Art Friedenspakt

Finanziert hat sich der Landesfischereiverband aus den Mitgliedsbeiträgen von je 5200 Euro der Kutter- und Küstenfischer, von 10 400 Euro der Angler sowie 2200 Euro der Mecklenburger Hochseefischerei. Schon bei einem Jahresbudget von 23 000 Euro seien schlagkräftige Strukturen mit hauptamtlichen Mitarbeitern kaum finanzierbar gewesen, so Kahlfuß.

Mit der Verbandsauflösung soll nun eine Arbeitsgemeinschaft gegründet werden, um gemeinsame Interessen wie naturschutzrechtliche Fragen auf landespolitischer Ebene zu artikulieren. „Wir hoffen, dass wir das hinbekommen“, sagt Pipping. Der Landesfischereiverband galt auch als eine Art Friedenspakt zwischen Berufs- und Freizeitfischerei. Nun werde jeder Verband seine politische Arbeit in Schwerin für sich verantworten.

Land will Ausstieg aus Fischerei finanziell versüßen

Das Agrarministerium hält einen Anpassungsprozess der Kutter- und Küstenfischerei für unausweichlich. Nicht nur die Flotte, sondern auch der Berufsstand sei überaltert. Um den Fangdruck zu minimieren, wurden nach Angaben des Ministeriums für die zeitweilige Stilllegung von Fischereibetrieben acht Millionen Euro eingesetzt. Weitere 3,6 Millionen Euro stehen für 2020 und 2021/22 bereit. Zudem soll Fischern der Ausstieg aus der Fischerei finanziell versüßt werden. Eine Anpassung der EU-Verordnung, die eine endgültige Stilllegung ermöglicht, erwartet das Land im Herbst.

Von Martina Rathke