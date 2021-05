Anklam

Die Anklamer Museen nehmen auch 2021 wieder mit digitalen Angeboten am Internationalen Museumstag teil. Beim bundesweiten Aktionstag am Sonntag sind mehr als 6500 Museen in Deutschland dabei. Wie bereits im vergangenen Jahr setzen die Museen wegen der Pandemie auf ein „rein digitales Format“, um den Besuch im Museum im Steintor und im Otto-Lilienthal-Museum dennoch zu ermöglichen, so Peter Busse, Leiter der Museen. Die Konferenzplattform Jitsi erlaubt dabei auch einen interaktiven Austausch mit den Museumsmitarbeitern.

Am Museumstag führen Dr. Wilfried Hornburg sowie Dr. Peter Busse digital durch die Ausstellungen in ihren Häusern und beantworten Fragen der Zuschauer. Von 14 bis 15 Uhr gibt es eine interaktive, digitale Führung durch das Museum im Steintor mit Dr. Wilfried Hornburg , von 15.30 bis 16.30 Uhr führt Dr. Peter Busse durch das Lilienthal-Museum.

Die Museumslandschaft der Hansestadt Anklam hält zudem weitere digitale Formate für alle Interessierten bereit. So stehen virtuelle Rundgänge, Multimedia-Guides und Online-Archive zum „Selbsterkunden auf dem eigenen Sofa“ zur Verfügung.

Von -