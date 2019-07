Neu Pudagla

Zur 12. Fledermausnacht wird am Freitag auf den Forsthof in Neu Pudagla bei Ückeritz eingeladen. Ab 18.30 Uhr können Kinder an einer Schnitzeljagd mit vielen Preisen teilnehmen, mit dem Naturpark Insel Usedom „Häuschen für Fledermäuschen“ bauen oder unter Anleitung eins Försters Frühstücksbrettchen gestalten. Parallel dazu hält um 19.30 Uhr Lukas Wachsmann, Leiter des Jugendwaldschulheimes Loppin ( Müritz), den Vortrag „Von fliegenden Hunden und Mäusen - Entdecken Sie die Spezialisten der Nacht“. Auch die Fledermausburg kann an diesem Tag besichtigt werden. Vor und nach dem Vortrag steigt ein Fledermausexperte des Nabu mit Besuchern um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr in die unterirdische Anlage. Vor dem Ausflug der Fledermäuse wird ab etwa 21.30 Uhr ein Fangnetz aufgestellt, um die am Forsthof fliegenden Fledermausarten zu bestimmen. Im nahen Usedomer Gesteinsgarten können mittels Fledermaus-Detektoren die Tiere auch belauscht werden.

Der Usedomer Kletterwald verlängert an diesem Tag seine Öffnungszeiten und bietet um 18 und 19 Uhr zweistündige Schnupperkurse mit 20 % Rabatt an. Bei Besuchergruppen wird um Voranmeldung über das Forstamt gebeten.

Cornelia Meerkatz