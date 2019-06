Katzow

Was für ein Fest: Die Einwohner der Gemeinde Katzow hatten am Wochenende gleich vier Gründe, um zünftig zu feiern. Am Freitagabend wurde das neue Feuerwehrgebäude eingeweiht, am Sonnabend beging der Ort Katzow die urkundliche Ersterwähnung vor 580 Jahren (ist aber natürlich deutlich älter, nur gibt’s dafür keine schriftlichen Belege), der Sportverein existiert seit 70 Jahren und die Reitergilde besteht seit 20 Jahren.

Entsprechend groß wurde gefeiert. Das neue Feuerwehrgebäude hat stolze 340000 Euro gekostet – und die Gemeinde hat dafür weder einen Kredit aufgenommen noch Fördermittel beantragt. Eigentlich war soviel Geld nicht eingeplant, doch nun hat auch die Feuerwehr mit ihren 23 Mitgliedern eigene Sanitäranlagen im neuen Haus und ausreichend Platz. Drei Jahre wurde gebaut. Die Gemeinde mit ihren vier Ortsteilen hielt fest zusammen und verzichtete auf andere Maßnahmen.

Da staunt der Staatssekretär

Das entlockte dem Parlamentarischen Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) großes Staunen. Auf sein Erscheinen mussten die Katzower und ihre Gäste – insgesamt an die 200 – 30 Minuten auf ihn warten, „denn Katzow ist ein Ort, wo ich zuvor noch niemals war“, bekannte er. Dafür kam er gleich zur Sache und überreichte für die Jugendfeuerwehr die vor sechs Monaten zugesagte Zuwendung in Höhe von 2500 Euro für neue Ausstattung, darunter eine Übungspuppe. Fürs Fest selbst hatte er noch 750 Euro „Feiergeld“ mitgebracht. Bevor ein Fass Freibier angestochen wurde, segnete Pastor Jim Brendel das neue Gebäude und erinnerte mit dem großen Kirchenbrand von Heiligabend 1990 daran, wie wichtig es ist, im eigenen Dorf eine Feuerwehr zu haben. Dieses Ehrenamt könne man nicht genug würdigen, sagte er unter riesigem Beifall.

Wasserführendes Feuerwehrauto muss her

Nun wird weiter gespart, denn Katzow braucht dringend ein wasserführendes Feuerwehrauto. Gerade hat die Landesregierung in Schwerin ein großes Finanzpaket für die bessere Ausstattung der Wehren im Land verabschiedet. Da müsste doch auch für Katzow was drin sein, findet nicht nur der Wehrführer.

Festumzug durchs Dorf

Am Sonnabend war am Vormittag das ganze Dorf auf den Beinen. Bevor sich der große Festumzug in Bewegung setzte, waren alle um 8.30 Uhr zum gemeinsamen Frühstück an der Feuerwehr eingeladen. Den Festumzug führten Gemeindevertreter Carsten Schönfeldt und Wehrführer Uwe Tietböhl, gefolgt vom Feuerwehrschalmeienorchester Lühmannsdorf an. Kutschen, Pferde, alte Motorräder, die Feuerwehr, Landwirtschaftsfahrzeuge, die Knirpse der Kita „Hummelhus“ mit ihren Eltern, junge und reifere Sportler, Senioren und wer sonst noch so Lust hatte, marschierte mit durchs Dorf. Was für ein imposantes Bild, denn mit Gästen waren an die 600 Leute auf den Beinen. Am Nachmittag dann stellten sich die Vereine vor, für die Kinder gab’s verschiedene Angebote und am Abend wurde im Festzelt bis in den Morgen getanzt.

Und wenn beim nächsten tollen Fest in Katzow auch noch das eine oder andere Hinweisschild vor dem und im Ort aufgestellt wird, finden sogar noch mehr Gäste in die wunderbare Gemeinde mit dem großen Zusammenhalt.

Cornelia Meerkatz