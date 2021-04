Kulturhaus Zinnowitz: Jetzt steht fest, wann es wirklich fertig ist

Zinnowitz

Jerzy Huryn und das Zinnowitzer Kulturhaus haben eine kleine gemeinsame Ähnlichkeit: Beide sind etwa gleich alt. Huryn zählt jetzt 65 Jahre und steht eigentlich kurz vor der Rente. Das Kulturhaus wurde wenige Jahre vor seiner Geburt errichtet. Während der polnische Projektleiter aus Warschau auf der Zielgeraden seiner beruflichen Laufbahn ist, soll das Kulturhaus Ende 2022 in sein nächstes Leben starten. Zwei Leben hat es bereits hinter sich – als Anlaufpunkt für Kulturveranstaltungen zu DDR-Zeiten sowie als Ruine mehr als dreißig Jahre danach. 44 hochwertige Wohnungen sollen bis Ende nächsten Jahres in der historischen Hülle entstehen. Dazu jeweils 21 Wohnungen links und rechts vom Kulturhaus in zwei Neubauten. Unterm Strich 86 Wohneinheiten für Urlauber und Käufer mit einem Zweitwohnsitz in dem Ostseebad.

Huryn glaubt fest daran, dass Ende 2022 das Zinnowitzer Kulturhaus schlüsselfertig an die neuen Bewohner übergeben werden kann. „Muss, muss“, sagt er mit leicht polnischem Dialekt. Seit 1995 arbeitet der gebürtige Pole immer wieder auf deutschem Boden, um Bauvorhaben voranzutreiben und umzusetzen. Das Kulturhaus ist sozusagen die Abschlussarbeit in seiner Berufskarriere. Auf der Baustelle in Zinnowitz ist er das Bindeglied zwischen den Firmen, Ansprechpartner für Makler und Interessenten.

Zwölf Arbeiter auf der Baustelle aktiv

Es ist Donnerstag, kurz nach 10 Uhr auf der Baustelle. Immer wieder läuft ein Bauarbeiter über das Areal und transportiert Dinge von A nach B. Insgesamt seien laut Huryn zwölf Männer auf der Baustelle aktiv. Hinzu kommen Fachleute am künftigen Nordflügel, die Pumpen für das Auspumpen des Grundwassers einrichten. „Wir beginnen mit dem Nordflügel, machen weiter mit dem Südflügel und dann kümmern wir uns um das Haupthaus“, berichtet Huryn. Damit erklärt er auch, warum nicht mehr als zwölf Bauarbeiter auf der Baustelle verweilen. „Derzeit ist es so, dass wir diese Arbeit nur Schritt für Schritt nacheinander machen können. Später kommen mehr Arbeiter“, verspricht er.

Dass hier einmal luxuriöse Wohnungen entstehen sollen, ist nach der Besichtigung der Baustelle für einen Laien kaum vorstellbar. Dort, wo künftig die Autos parken sollen, ist nicht mehr als sandiger Untergrund. Dort, wo einmal die Bewohner schwimmen sollen, ist ein riesiges Loch.

Das Foyer steht unter Denkmalschutz und soll in seiner Form erhalten bleiben. Quelle: Hannes Ewert

Seit Anfang März herrscht auf der Baustelle reger Betrieb. Zunächst wurden Stahlträger geliefert, jetzt wurden sie an der Außenfassade verbaut, um das Haus zu stützen. „Das ist besonders wichtig“, sagt er. Auch von der Innenseite wurden Stahlkonstruktionen angebracht, die das Mauerwerk stützen sollen. Außerdem wurden sämtliche Fenster von Holzbrettern befreit, die das Gebäude vor Vandalen und Eindringlingen schützen sollten. So windig wie jetzt war es schon lange nicht mehr. „Der Wind ist gut, denn so trocknet das Gebäude schnell“, so Huryn. Beim Bau müssen die Arbeiter vor allem den Denkmalschutz beachten. „Putz- und Betonelemente sowie das Foyer sollen nach dem historischen Vorbild erhalten bleiben“, erklärt er. Für den weiteren Bau hofft er, dass keine weiteren Hindernisse im Weg liegen. „Der Bau der Seitenflügel ist vergleichsweise einfach gegenüber der Sanierung des Haupthauses.“

Die Vorrichtungen sind dafür gebaut worden, um das Grundwasser abzusenken. Quelle: Hannes Ewert

5100 bis 6000 Euro pro Quadratmeter

Immobilienmakler Andreas Budeck aus Bansin ist dafür zuständig, dass Käufer für die Wohneinheiten gewonnen werden können. Zwischen 5100 und 6000 Euro liegt der aktuelle Preis pro Quadratmeter. „Das ist ein fairer marktgerechter Preis. Im Vergleich zu manch anderen Wohnlagen in den Kaiserbädern ist dies schon fast günstig“, schätzt er. In der vergangenen Jahren musste bereits drei Mal an der Preisschraube gedreht werden – nach oben. Wer also eine Wohnung kaufen möchte, muss tief in seine Geldbörse greifen. Allerdings, so Budeck, sei das Geld bei manchen Leuten vorhanden – auch beim jüngeren Publikum. „Manche haben zum Beispiel etwas geerbt und möchten es jetzt in Immobilien anlegen.“ Dreißig Prozent der 86 Wohnungen sind bereits verkauft. „Wir haben in allen Lagen und Preisklassen verkauft“, sagt Budeck. Die Käufer kommen vor allem aus den touristischen Quellmärkten. Heißt: vorwiegend die neuen Bundesländer. Budeck rechnet damit, dass die Nachfrage noch mal steigt, wenn noch mehr Bauaktivität zu sehen ist.

Im unteren Bereich soll mal eine Garage entstehen, darüber entstehen Wohnungen. Quelle: Hannes Ewert

26 Wohnungen nicht für touristische Zwecke

26 der 86 Wohnungen sind nicht für touristische Zwecke nutzbar. „Wenn zum Beispiel ein Käufer dies als Zweitwohnung nutzen möchte oder an seine Familie vermieten möchte, ist das vollkommen legitim. Er darf nur nicht über eine Vermittlungsagentur an fremde Touristen vermieten“, erklärt er. Die Hälfte dieser Wohnungen sei laut Budeck schon vergriffen.

Seit 2013 beschäftigt sich Budeck beruflich mit dem Zinnowitzer Kulturhaus. „Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo der Fortschritt nicht mehr gestoppt werden kann. Zwischendurch gab es Zäsuren und andere Herausforderungen, aber jetzt geht es wirklich voran“, sagt er und macht allen Mut und Hoffnung. Der Immobilienmakler war sich von Anfang an sicher, dass es ein Erfolgsprojekt wird, auch wenn es zwischendurch für die Bevölkerung keine sichtbaren Erfolge gab. Er glaubt fest daran, dass die Einwohner der Gemeinde Zinnowitz bald stolz auf das Kulturhaus schauen werden. „Für den Ort ist dies eine sehr positive Entwicklung“, so Budeck.

Der Boden besteht nur aus losem Sand. Bis hier mal ein Auto parken kann, muss noch viel getan werden. Quelle: Hannes Ewert

Vier Kräne werden aufgebaut

Der nächste bauliche Schritt soll in der kommenden Woche passieren. Dann werden die Kräne eingerichtet. Insgesamt sollen vier Kräne dafür sorgen, dass die Baumaterialien von A nach B transportiert werden.

In der kommenden Woche soll hier ein Kran aufgebaut werden. Insgesamt werden es vier. Quelle: Hannes Ewert

Von Hannes Ewert