Kulturhaus Zinnowitz: Womit haben sich eigentlich Planer beschäftigt? 

Zinnowitz

Die Bautätigkeiten am Zinnowitzer Kulturhaus sorgen im Ostseebad für Jahren für Aufregung. Jahrelang passierte nichts, dann steht mal ein Gerüst, dann sind ein paar Arbeiter zu sehen und dann ist alles scheinbar ruhig. Unser Leser Gerd Rauschenbach, ehemaliger Zinnowitzer, schrieb dazu einen Leserbrief: „Ich hätte nach der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise diesmal eigentlich auf die Coronakrise getippt. Na gut, Grundwasser geht auch. Das steht zwar bestimmt schon an dieser Stelle so hoch, seit es die Insel Usedom gibt, aber für eine neue Ausrede taugt es anscheinend allemal. Überraschenderweise hat man sogar an dieser mit Grundwasser belasteten Stelle schon vor 65 Jahren und leider auch neuerdings wieder gebaut. Und nun in die Hände gespuckt, die nächste Krise kommt bestimmt.

Übrigens fanden die letzten umfangreichen Bauarbeiten nicht in den 1950er Jahren statt, sondern 1987-1990. Und da gibt es durchaus verlässliche Unterlagen. Wir haben damals reichlich ums Kulturhaus herumgebaggert und auch eine große Wasserhaltung betrieben – da lauern keine großen Überraschungen in der Erde. Es gab einen Ver- und Entsorgungskanal, der auch jetzt noch da sein dürfte und Abwasserleitungen. Womit haben sich die Planer da eigentlich die letzten Jahre beschäftigt? Gerd Rauschenbach, Ehemaliger für die Sanierung des Kulturhauses zuständiger Oberbauleiter der Wismut

