Kulturministerin wird zur Wikingerkönigin bei den Vineta-Festspielen 

Dass in Zeiten des Bundes- und Landtagswahlkampfes die Dichte an Politikern im Landkreis besonders hoch ist, ist eigentlich nichts Neues. Sie reisen an, kommen mit den Menschen ins Gespräch und genauso schnell sind sie wieder weg. Oft haben die Politiker noch den ein oder anderen Scheck in der Hinterhand, um bei den Leuten vor Ort für gute Laune zu sorgen.

Ganz ohne Spendenscheck, dafür mit etwas schauspielerischer Erfahrung schlug am Freitagabend Kultusministerin Bettina Martin (SPD) in Zinnowitz auf. „Dr. Wolfgang Bordel wurde im Vorjahr zum Träger des Landeskulturpreises ausgezeichnet und ich bin begeistert von der Arbeit der Theaterakademie und den Vinetafestspielen. Herr Bordel meinte während der Auszeichnung in Schwerin, dass ich doch mal bei Vineta mitspielen könnte“, sagt sie. Gesagt, getan.

Ihr Mann war Schauspieler und Tänzer

Wenige Minuten vor dem Auftritt spricht Bettina Martin mit ihrem Büroleiter Gregor Zirzow noch den Text hinten am Zaun durch. Auch auf der Bühne wurde dafür etwas geprobt. Die Schauspielerei kommt Martin nicht fremd vor, denn ihr Ehemann arbeitet in seinem Berufsleben als Schauspieler und Tänzer. „Ich habe bislang nur vor der Bühne gesessen und habe ein großes Herz für Schauspiel“, sagt sie.

Bettina Martin, Ministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Bildung, Wissenschaft und Kultur, wurde mit dem Vineta-Boot auf die Bühne gefahren. Quelle: Hannes Ewert

Martin spielt eine Wikingerkönigin

Auf der Bühne spielte sie Sigrun, eine Wikingerkönigin, die die Eltern der Vineter gefangen hält. „Die Eltern spielen im Steinbruch und klopfen dort Steine. Hier in der Szene komme ich zum Volk und sage ihnen, dass sie die Eltern wiederbekommen, wenn ihr die mitgebrachten Steine mit Gold aufwiegt“, erklärt sie.

Erste kleine Bühnenerfahrungen sammelte Bettina Martin übrigens im Kinderalter – beim Krippenspiel. „Ich war leider nie die Maria, sondern nur ein Hirte.“

Bettina Martin und ihr Büroleiter Georg Zirzow steigen vom Schiff. Quelle: Hannes Ewert

Bettina Martin fand es toll, dass nach der langen Corona-Durststrecke endlich wieder Kultur geboten werden kann. „Das ist ein Fest und eine große Freude. Für eine Kulturministerin ist es toll zu sehen, dass die Vineta-Festspiele seit so vielen Jahren so viele Zuschauer begeistern.“

Von Hannes Ewert