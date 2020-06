Vorpommern-Greifswald

Blauer Himmel, strahlende Sonne und eine frische Brise aus Nordost. Das Pfingstwetter meinte es gut mit jenen rund 200 Künstlern, die sich trotz der Corona-Einschränkungen für eine Öffnung ihrer Ateliers und Galerien in Vorpommern entschieden hatten. Carolin Platz in Groß Karrendorf empfing ihre Gäste zu „Kunst:Offen“ im stilvoll gestalteten Garten und war angesichts der großen Resonanz kunstinteressierter Ausflügler selig: „Endlich wieder Begegnungen und Austausch“, freute sie sich am Sonntagnachmittag. Nach Wochen der verordneten Enthaltsamkeit genoss die Keramikerin es sehr, mit Besuchern über ihre Arbeiten ins Gespräch zu kommen. Dazu hatte die 54-Jährige auf Tischen und unter Bäumen zahlreiche Werke ausgestellt. Vasen, Schalen, Figuren und andere Skulpturen aus Ton gaben Einblicke in ihr reiches Schaffen.

„Eigentlich habe ich ja Malerei an der Hochschule für Kunst in Berlin studiert“, sagte die gebürtige Karlsruherin. Doch schon bald habe sie ihre Vorliebe für Ton entdeckt, baute 1998 bei Berlin eine Kunstschule auf und offerierte erste Kurse mit Ton. „Es tut einfach gut, mit dem Material zu arbeiten. Es erdet sehr und bietet unendlich viele Möglichkeiten des Gestaltens“, schwärmte sie. Das Wissen und die Freude an der schöpferischen Arbeit weiterzugeben, ist Carolin Platz auch heute noch eine Herzensangelegenheit. „Deshalb unterrichte ich auch leidenschaftlich gern an den Kunstwerkstätten in Greifswald“, berichtete die Künstlerin. Die vorübergehende Schließung der Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie bedauere sie daher sehr. Um so schöner sei deshalb die Traditionsveranstaltung Kunst:Offen.

Der Garten von Carolin Platz bietet viel Raum für die Präsentation der Arbeiten. Quelle: Petra Hase

Jedes Jahr erneut auf Tour

Ein Wochenende voller Möglichkeiten, die sich Iris Abromeit nicht entgehen lassen wollte. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Vater fuhr sie nach Groß Karrendorf und lustwandelte durch den Garten von Carolin Platz: „Ich schätze ihre Arbeiten sehr, sie sind ausdrucksvoll und vielseitig, fügen sich sehr schön in den Garten ein“, erzählte sie und verriet, in der Vergangenheit bereits mehrere Objekte für sich oder als Geschenk für andere erworben zu haben. „Außerdem regen mich ihre Keramiken an, eigene Installationen zu erschaffen“, so Abromeit.

Auch Ingrid und Axel Wolf aus Rostock gehörten mit ihrer Tochter Kathrin zu den Besuchern des Gartens. Während die 36-Jährige erstmalig zu Kunst:Offen in Vorpommern unterwegs war, nutzen ihre Eltern regelmäßig dieses Angebot. „Wir stellen uns seit vielen Jahren immer eine individuelle Tour zusammen und lernen so neue Gegenden kennen“, sagte der Vater. „Dadurch kommen wir an Ziele, die wir sonst nie erleben können“, verdeutlicht Ingrid Wolf. Und ihre Tochter erzählte: „Ich war ja vor der Fahrt skeptisch. Aber es ist wirklich toll, auf so unterschiedliche Künstler zu treffen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, zeigte sich Kathrin Wolf begeistert.

Auflagen für Besucher eingehalten

Mit Begeisterung war auch Wolfgang Schielke aus Groß Karrendorf unterwegs, der wie jedes Jahr eine Radtour zu mehreren Ateliers und Werkstätten in der Umgebung unternahm. „Wir fahren durch die wilde Prärie, lassen uns treiben wie der Wind und kommen an Orte, die wir sonst nicht kennenlernen würden“, sagte er. Das Tolle an dem Wochenende sei die Kombination aus Professionellen und Laienkünstlern, so Schielke, der mit seiner Tourbegleiterin Heidi Damerius auch bei Kathrin Brunck in Dreizehnhausen vorbeischaute. Die 52-Jährige liebt es, in ihrer Freizeit mit Ton zu arbeiten. „Das hilft, nach der Arbeit zu entspannen“, erklärte die Hobbykünstlerin, die als Erzieherin tätig ist. Wie andere Gastgeber freute sie sich an diesem schönen Wochenende über viel Besuch. Mit den Auflagen wegen der Corona-Beschränkungen kam sie gut zurecht. Ein gesonderter Ein- und Ausgang zum Gartenhäuschen mit den Keramiken waren kein Problem.

Hobbykünstlerin Kathrin Brunck in Dreizehnhausen war das dritte Mal bei Kunst:Offen dabei. Quelle: Petra Hase

Auch Keke Heldt empfing in seinem Atelier in der Greifswalder Bahnhofstraße viele interessierte Gäste. Der 35-jährige Maler gehört zu jenen Künstlern, die sich immer wieder neu erfinden. Unzählige Bilder in den Räumen verraten sein reichhaltiges Schaffen, seine Kreativität und Fantasie, seine subjektive Sicht auf Menschen und Gegenstände. „Ich male gern abstrakt, aber auch Gesichter aus der Erinnerung, experimentiere mit verschiedenen Materialien“, erzählte Keke, der zuweilen in sich gekehrt wirkt. Doch wer sich auf seinen Stil einlässt, wird überrascht – mit tiefen Einblicken in eine ganz eigene Welt.

Künstler Keke in seinem Atelier in der Greifswalder Bahnhofstraße. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase