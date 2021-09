Kunst offen am Wochenende im Lieper Winkel und in Usedom

Usedom/Reestow

Am Wochenende kann man im Lieper Winkel und in der Stadt Usedom auf Erkundungstour in Sachen Kunst gehen. Es ist Kunst offen. Was sich in Vor-Corona-Zeiten als Höhepunkt stets auf Pfingsten konzentriert hat, verteilt sich in diesem Jahr landesweit auf mehrere Wochenenden.

In Reestow, einem kleinen Dorf im Lieper Winkel, stehen am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Ateliertüren bei Bildhauer Wolfgang Baumann und der Holz-Gestalterin Ulrike Hoffmann weit offen. Weil sich zwischen Kunstschaffenden aus den Seebädern und denen im Achterland in jüngster Zeit ein fruchtbarer Austausch entwickelt, sind in Reestow zudem auch Gemälde von Brigitte und Reinhard Meyer aus Zinnowitz zu betrachten.

Baumann arbeitet mit Sandstein, Granit, Marmor oder Bronze. Er hat schon mehrere gut gebuchte Workshops veranstaltet. An Kunst offen liebt der Bildhauer die unkomplizierte Art, sich zu begegnen. Ohne Hemmschwelle, ohne Eintritt und in der natürlichen Umgebung, in der die Kunst entsteht. Der Reestower ist Vorstandsmitglied im Kunstverein Usedomer Kaleidoskop und auch als solcher an vielfältigen künstlerischen Begegnungen interessiert.

„Wellenbrecher“-Angebot

Genauso will auch die Malerin Silke Weyer in Rankwitz (Ausbau 8) ihr Angebot verstanden wissen und freut sich ebenso auf einen Gedankenaustausch mit interessierten Besuchern. Auch die Rankwitzerin hat Künstlerkollegen eingeladen, mit denen sie in Berlin in einem großen Atelierhaus zusammenarbeitet. Und so sind neben ihren eigenen Landschaftsbildern auch Fotografien von Lars Wiedemann und Tuschezeichnungen von Mechtild Beckmann zu sehen. Die drei haben ihr Angebot zu Kunst offen sinnbildlich mit „Wellenbrecher“ überschrieben. Für Parkplatzsuchende ist neben der Kunstscheune (Öffnung auch hier an beiden Tagen 10 bis 18 Uhr) eine Wiese ausgeschildert.

Gruppenausstellung „Fish & Ships“

Und schließlich steht auch in Usedom an beiden Wochenendtagen die Tür der Galerie Kaleidoskop weit offen. Hier kann man von 10 bis 18 Uhr letztmalig die Gruppenausstellung „Fish & Ships“ mit Exponaten aus Malerei, Skulptur, Grafik und Fotografie betrachten. Zehn Künstler und Künstlerinnen haben sehr unterschiedliche Bilder und Objekte produziert, deren Betrachtung sich auf alle Fälle lohnt. (www.kaleidoskop-usedom.de)

