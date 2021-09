Kunstgenuss beim Flanieren: Mosaike auf Swinemünder Promenade gestaltet

Swinemünde

Auf der Gesundheitspromenade in Swinemünde wird Einheimischen und Touristen neuerdings die Kunst der Inseln präsentiert. Spaziergänger können beim Flanieren bunte Mosaike bestaunen. Geschaffen hat sie Justyna Klimczewska, Absolventin der Akademie der Bildenden Kunst in Warschau. Die Mosaike zeigen Werke lokaler Künstler. Das Kunstprojekt haben private Unternehmen in Kooperation mit der Stadt umgesetzt.

Werke von „Insulanern aus Leidenschaft“ werden gezeigt

Andrzej Pawełczyk , Künstler und Performer aus Swinemünde hat die Werke für das Projekt ausgewählt. Es sind Bilder von Zofia Kuglin, Jan Bociąga, Tadeusz Zieliński und Jerzy Pawełczyk. „Alle sind Insulaner aus Leidenschaft, hier tief verwurzelt“, begründet Pawełczyk seine Auswahl. Die Bilder in Mosaike umzusetzen, dauerte mehrere Monate.

Fünf Monate an Mosaiken gearbeitet

Fünf Monate hat Justyna Klimczewska, Absolventin der Kunst-Akademie Warschau an den Mosaiken für die Promenade in Swinemünde gearbeitet. Quelle: BIK Świnoujście

„Es ist mühsam, alles Stück für Stück zusammenzubauen. Dazu ,Doppelarbeit’, weil der Künstler die Absichten eines anderen Künstlers genau lesen muss. Aber es hat funktioniert, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagt Justyna Klimczewska. Das Verlegen von Mosaiken ist ihre Leidenschaft. Darin hat die Absolventin der Kunst-Akademie bereits Erfahrung. Ihre erste Visitenkarte waren die Mosaike der Gemälde von Jan Bociąga, die im Schwimmbad der Usedom Arena zu bewundern sind. „Diesmal war die Aufgabe schwieriger, denn die Elemente waren viel kleiner und von unterschiedlicher Form“, charakterisiert sie das Kunstprojekt für die Swinemünder Gesundheitspromenade. Fünf Monate brauchte sie, um die Bilder zu übertragen.

„Aufgabe mit Leidenschaft und Dynamik gemeistert“

„Eine solche künstlerische Translation ist eine riskante Operation. Justyna Klimczewska hat diese Aufgabe mit Bravour gemeistert, mit Leidenschaft und Dynamik, die sowohl vom Verständnis für die Gefühle des Malers zeugen, der Fähigkeit, die Struktur des Gemäldes zu lesen, als auch mit offensichtlicher technischer Fähigkeit “, lobt Andrzej Pewełczyk.

Die Mosaike wurden in spezielle, für Wechselausstellungen und verschiedene künstlerische Projekte konzipierte Nischen montiert und beschlossen, dass die Werke der Künstler aus Swinemünde dauerhaft dort bleiben.

Von Radek Jagielski