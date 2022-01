Neppermin

Trotz Minusgraden lehnt Karola Glaser lässig an der riesigen Holzskulptur vor dem roten zweistöckigen Haus. Für den rund drei Meter hohen Torso, der einen überlebensgroßen Frauenakt zeigt, hat die Berlinerin selbst Modell gestanden. Es gibt nicht viel, was die 72-Jährige in ihrem Leben nicht ausprobiert hat. Vor allem habe sie immer viel „malocht“ sagt sie in ihrer burschikosen Art.

Im aktuellen Jahr 2022 sind es 50 Jahre, in denen Glaser sich als Selbstständige durchgeschlagen hat. „Mit allen Höhen und Tiefen im Sozialismus und Kapitalismus“, sagt sie nicht ohne Stolz. Mit dem Kunsthaus Neppermin, wo sich Laien-, Hobby- und Profikünstler, Zugezogene und Besucher gern zum Klönen und Kreativsein treffen, hat sie ihre Berufung gefunden.

Krankenschwester, Bäckerin, Fleischerin und Kunsthändlerin

Dabei wechselte die gelernte Krankenschwester vom Dienst am Patienten zum Dienst am Kunden in die Lebensmittelbranche und stieg dann vom Brot aufs Fleisch um. Von der Fleischeslust kam sie zum Kunstgenuss. Dazwischen liegen viele Jahre, viel Arbeit und unzählige Erlebnisse, zu denen 1985 auch eine abenteuerliche Flucht im Kofferraum eines Wagens aus der DDR in den Westen gehört. Angetrieben habe sie stets der Wunsch nach Selbstbestimmung.

„Ich wollte mich immer entfalten und wurde oft ausgebremst“, sagt sie. Deshalb macht die 72-Jährige nun seit einem halben Jahrhundert ihr „eigenes Ding“. Nach der Flucht nach West-Berlin macht sie ihre eigene Fleischerei in Neukölln auf. Schon dort beweist sie Kreativität und verkauft „Mamas Lieblinge“, die dem besten Stück des Mannes nachempfunden sind.

Bis 2007 „kloppt“ sie dort unzählige Stunden. „Manchmal habe ich sogar im Stehen geschlafen, nur um ein wenig zur Ruhe zu kommen“, sagt sie. Irgendwann sei ihr die Stadt zu eng geworden. Sohn und Tochter seien erwachsen und sie habe nach einer neuen Herausforderung gesucht. „Ick hab immer mal im Internet gekiekt“, sagt sie mit typisch Berliner Schnauze.

Dabei sei sie auf das große rote Haus zwischen Neppermin und Mellenthin auf Usedom gestoßen, in dem vorher eine Diskothek untergebracht war. „Es wurde schon seit einigen Jahren nicht mehr bewirtschaftet“, erinnert sich Glaser. Davon zeugen unter anderem eingeschlagene Scheiben und ein zugemülltes Grundstück.

Doch davon lässt sich die tatkräftige Frau nicht abhalten und beschließt, auf der Insel umgeben von Natur ihr neues Leben zu beginnen. Es werden 28 Container Müll abtransportiert, das Haus mit Hilfe von Freunden und Handwerkern liebevoll wieder instand gesetzt.

„Mit Kunst hatte ich vorher nie etwas zu tun“

Bewusst habe sie sich für die Kunst entschieden. „Damit hatte ich vorher zwar nie etwas zu tun, aber ich kann gut organisieren. Außerdem wollte ich mich mit schönen Dingen umgeben“, sagt Glaser. Sie habe einen Kunstort im Hinterland schaffen und Künstlern eine Plattform bieten wollen, sagt die 72-Jährige. Im Jahr 2009 startet sie mit einem 24-Stunden-Imbiss. Dazu kommen musikalisch begleitete Sonntagsbrunchs, Konzerte, Lesungen und Kabaretts, so dass schon bald Künstler und Musiker bei ihr ein- und ausgehen.

Mit 200 Bildern eröffnet Glaser 2010 die erste Verkaufsausstellung. Das ruft auch andere Kreative auf den Plan: „Innerhalb von wenigen Wochen war das Haus voll von Kunst“, sagt Glaser. Und das ist bis heute so geblieben.

Auf zwei Etagen werden Arbeiten von rund 35 Kreativen gezeigt, die vom Hobbykünstler bis zum Profi reichen. Zu sehen sind unter anderem Werke des Brandenburger Grafikers, Malers und Bildhauers Peter Westphal, des Heringsdorfer Fotografen Henry Böhm oder des Berliner Bildhauers Uwe Kahl. Seine „Windfrau“ im XXL-Format begrüßt Besucher bereits an der Straße.

Ausstellungsort und Kreativwerkstatt

Neben einem Ausstellungsort mit Lesungen und weiteren Veranstaltungen hat sich das rote Haus zum Treffpunkt für Künstler und zur Kreativwerkstatt entwickelt für alle, die sich ausprobieren wollen. Den 24 Stunden-Imbiss gibt es nicht mehr, dafür aber einen kleinen Tante-Emma-Laden mit Spätverkauf sowie eine imposante Bücher-Baum-Tausch-Bibliothek und eine Gartengalerie vor dem Haus, die im Sommer eine Mischung aus Skulpturen- und Bildergalerie darstellt.

Nach der Corona-Zeit, zu der es im Kunsthaus sehr ruhig geworden ist, hofft Glaser, dass sie zu Ostern mit einer Vernissage die neue Saison eröffnen kann. Ans Aufhören denkt die umtriebige Frau noch lange nicht: „Bis 80 mach ich auf jeden Fall, notfalls auch im Rollstuhl“, sagt sie und lacht.

