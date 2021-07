Kurabgabe: Gemeinde Heringsdorf und Rehaklinik im Clinch

Heringsdorf

Muss ein Patient einer Rehaklinik wie ein Urlauber Kurtaxe zahlen? Darüber streiten die Gemeinde und die Rehaklinik Usedom Heringsdorf seit Jahren. Eine Klage von 2018 endete nun vor dem Verwaltungsgericht Greifswald mit einem Urteil (17. Juni). Das Gericht stellt die Unwirksamkeit der Kurabgabensatzung 2018 fest. Die Gemeinde hat Berufung eingelegt.

Was bedeutet das jetzt für die Kurpatienten? „Gar nichts. Sie müssen weiterhin Kurabgabe zahlen. Wir haben im Januar 2021 die neue Kurabgabensatzung beschlossen“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. Der Rechtsanwalt der Klinik, Hans-Jörg Schüler, sieht das nicht so: „Für Privatpatienten, die hauptsächlich Badekuren machen, zieht die Klinik weiter die Kurabgabe ein. Von Reha-Patienten, die von Krankenkassen oder Rentenversicherungen kommen, wird keine Kurabgabe eingezogen.“

Hintergrund der mehrjährigen Auseinandersetzung ist der Umgang mit den Gästen in der Rehaklinik, ob sie kurabgabepflichtig sind oder eben nicht. Patienten könnten krankheitsbedingt kaum oder gar nicht touristische Einrichtungen nutzen.

„Das will die Rehaklinik festlegen. Dies liegt aber nicht in der Entscheidungskompetenz der Klinik“, sagt Heilmann. Und ergänzt: „Natürlich erkennt die Gemeinde jeden Gast, der wegen Bettlägerigkeit die Kureinrichtungen nicht nutzen kann, an. Doch diesen Nachweis führt die Rehaklinik nie.“

Bislang war die Praxis bei der Abrechnung und Abführung der Kurabgabe so: „Bis 2015 gab es mit der Gemeinde die Regelung für eine pauschalisierte Zahlungsvereinbarung. Danach wurde vor Gericht gestritten. 2016 und 2017 haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt“, sagt Schüler.

Klinik verlangt 133 000 Euro zurück

Für 2018 hatte die Gemeinde nun für alle Gäste der Rehaklinik die Kurtaxe berechnet. Es geht um 133 000 Euro. „Das sind Haftungsbescheide, mit denen die Gemeinde die Rehaklinik in Anspruch genommen hat, weil diese bei angeblich kurabgabepflichtigen Patienten die Kurabgabe nicht eingezogen und an die Gemeinde abgeführt habe“, erklärt Anwalt Schüler.

Die Klinik ging in Widerspruch, der abgelehnt wurde. Daraufhin folgte die Klage. „2019 hat die Klinik den Betrag gezahlt“, so der Anwalt. Mit dem Urteil hofft er nun auf eine Rückzahlung durch die Kommune. „Das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass die Klinik nicht hafte, weil es bereits an einer wirksamen Satzung, die die Patienten zur Zahlung der Kurabgabe hätte verpflichten können, fehlt“, so der Stralsunder Anwalt.

Heilmann: Satzung im Nachhinein heilen

Heilmann: „Der Richter wies die Rehaklinik im Termin jedoch darauf hin, dass die Gemeinde auch im Nachhinein die fehlerhafte Satzung heilen kann und somit die Zahlungsverpflichtung der Rehaklinik unverändert bleibt.“

Zwei Punkte hat das Gericht in der Satzung beanstandet: Es geht um den An- und Abreisetag, der bislang als ein zahlungspflichtiger Tag zusammengefasst wurde, was laut Gericht gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße. Diese Regelung benachteilige Besucher etwa aus Nachbarkommunen, die die Gemeinde Heringsdorf an zwei aufeinanderfolgenden Tagen besuchen wollen. Zum anderen geht es um den von der Gemeinde angesetzten Eigenanteil für die Nutzung der touristischen Leistungen, der laut Gericht bei mindestens zehn Prozent liegen müsse. 2018 lag der in den Kaiserbädern bei 8,49 Prozent.

Heilmann begründet die Regelung mit dem An- und Abreisetag so: „Dies erfolgte, um den Gast und die Vermieter zu entlasten. Wenn das Gericht recht behält, müsste jeder anreisende Gast einen Tag mehr bezahlen, also auch die Reha-Gäste. 2018 hatte die Gemeinde etwa 700 000 Gästeankünfte, also 700 000 zusätzliche Gästetage.“

Großes Problem für touristische Kommunen

Zum Eigenanteil sieht der Kurdirektor bei einer Beibehaltung der Entscheidung des Gerichts auf viele touristische Kommunen ein großes Problem zukommen, wenn es bei der Zehn-Prozent-Forderung bleibe. „Dies bedeutet, wenn das Gericht recht behält und jede touristische Gemeinde in MV für ihre Einwohner mehr bezahlen müsste, würde das an die Leistungsfähigkeit vieler Gemeinden gehen. Für uns wäre es im Jahr 2021 fast eine Verdoppelung des gemeindlichen Eigenanteils. Weil das für alle zu einer finanziellen Mehrbelastung führen würde, haben wir im Interesse der Gäste und Einwohner Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt“, sagt Heilmann.

Vom Klinik-Geschäftsführer George Kwakkernaat heißt es: „Mit dem Urteil zur Satzung dürfte das auch Auswirkungen auf die Jahre 2019 bis 2021 haben. Wir haben die Gemeinde inzwischen zur Rückzahlung aufgefordert. Eine Reaktion ist trotz Fristsetzung bislang nicht erfolgt.“

Von Henrik Nitzsche