Balm

Das hat es auf der OZ-Golftour vorher noch nicht gegeben: Eine Familie „beansprucht“ ein ganzes Siegerpodium exklusiv für sich. Den Kirschsteins aus Oldenburg ist das nun zum Auftakt der Turnierserie von OZ, Landesgolfverband und Wirtschaftsministerium in Balm auf Usedom gelungen.

Bemerkenswert: „Nesthäkchen“ Mika Kirschstein (12) sicherte sich mit einem formidablen Ergebnis von nur sieben Schlägen über Platzstandard bei schweren, stürmischen Bedingungen den Turniersieg im Herrenfeld. Sein Vater Stefan (52) wurde mit vier Schlägen Rückstand Zweiter, dessen älterer Sohn Luca (14) mit drei weiteren Schlägen dahinter Dritter.

Alle Kirschsteins zusammen: Vater Stefan, Luca und Mika (v.l.). Quelle: Christian Roedel

„Dieses Resultat ist schon etwas Besonderes“

„Wir haben so etwas auch noch nicht erlebt“, antwortete das Familienoberhaupt „baff, aber überglücklich“ auf entsprechende Fragen der ersten Gratulanten. „Wir sind schon eine echte Golffamilie, aber dieses Resultat – und dann noch bei so einem wichtigen Turnier – das ist etwas Besonderes“, sagte Stefan Kirschstein, der früher in seiner Heimat Köln relativ hochklassig Fußball spielte (4. Liga).

Bildergalerie: Mehr Bilder vom Start der OZ-Golftour

Zur Galerie 60 Teilnehmer, toller Platz, gute Resultate trotz starken Windes und besondere Sieger – die erste Station der Turnierserie hatte viel zu bieten.

Seine Söhne haben sich allerdings nun voll dem kleinen weißen Ball verschrieben, sind große Talente. „Unser Traum ist es, einmal professionell Golf zu spielen“, formulierte Sieger Mika für sich und seinen Bruder. Dafür wird mehrmals die Woche fleißig trainiert. Auch jetzt während des Golfurlaubs auf Usedom, wo die Familie regelmäßig ist und den sie nun mit dem Start bei der OZ-Golftour verband.

„Wir stacheln uns gegenseitig an“

Auch beim Handicap, das den Leistungsstand eines Golfers anzeigt, sind die Kirschsteins ganz dicht beisammen. Vater Stefan, der als Diplom-Sportlehrer und Physiotherapeut arbeitet, hat starke 8,7. Die Söhne Luca (7,2) und Mika (6,2) sind sogar noch etwas besser. „Das ist eine sehr positive Rivalität. Neid gibt es bei uns nicht, aber wir stacheln uns gegenseitig an“, gab Luca Einblick ins Gefühlsleben der Kirschsteins. Und Mutter Nadine (48) freute sich für ihre drei Männer bei der Siegerehrung.

Ergebnisse: Die Top 10 in Balm Auftakt OZ-Golftour in Balm: Herren: 1. Mika Kirschstein, 2. Stefan Kirschstein, 3. Luca Kirschstein (alle Oldenburg), 4. Wolf Kohn (Serrahn), 5. Markus Hagen (Brunstorf), 6. Oliver Schuhose (Wall), Tom Nord (Fleesensee), Maik Babatz (Mecklenburg-Strelitz) und Jens Birnbaum (Golfpark Strelasund). Damen: 1. Nicole Pietzke (Golfpark Strelasund), 2. Ulrike Koch (Balm), 3. Alexandra Schmelcher (Köln), 4. Claudia Streiter (Ullersdorf), 5. Monica Bierwirth (Hamburg), 6. Juliana Beelen-Heidl (Balm), 7. Katja Niemann (Großensee), 8. Martina Thelen-Voets (Hösel), 9. Birgit Anders (Winston), Sigrid Rathgens (Stenerberg) Insgesamt starteten 60 Teilnehmer.

Grund zum Jubel hatte die Gewinnerin im Damenwettbewerb ebenfalls. Denn auch Nicole Pietzke (Golfpark Strelasund) gelang eine besondere Leistung. In ihrem ersten Turnier knapp sieben Monate nach der Geburt ihres Sohnes Felix schaffte die Rüganerin gleich den Sprung aufs oberste Treppchen – mit dem starken Resultat von nur neun Schlägen über Platzstandard.

Sohn hat gleichen Geburtstag wie Tiger Woods

„Ich habe gar nicht viel trainieren können, aber es ist sehr gut gelaufen“, schätzte die Bankkauffrau ein. Ihr letztes Turnier hatte sie 2019 bestritten, dann kamen erst Corona und darauf die Schwangerschaft. „Das erste Turnier als Mama dann gleich zu gewinnen, ist schon speziell“, sagte die 37-Jährige – zumal ihr Lebensgefährte Ralf Spingies sie auf der Runde als Caddie begleiten konnte. Mutter Petra passte währenddessen im Balmer Golfhotel auf den kleinen Felix auf, der übrigens am 30. Dezember geboren wurde – wie Golfstar Tiger Woods, nur 45 Jahre später.

Nicole Pietzke geht nun als Tour-Führende ins Finale der Golftour am 23. Oktober in Wittenbeck. Dort will sie, die die OZ-Serie schon 2017 gewann, ihren Spitzenplatz ebenso verteidigen wie Mika Kirschstein – der dann die größte Konkurrenz um den Toursieg wohl durch die eigene Familie bekommen wird.

Von Alexander Loew