Ahlbeck

In Ahlbeck bleibt die Kurstraße, die parallel zur Promenade verläuft, auch weiterhin voll gesperrt. Der Bereich ist seit vielen Monaten dicht, weil vis-à-vis der Ahlbecker Seebrücke gegenwärtig die „Strandterrasse“ errichtet wird. Die M & S Massivhaus GmbH aus Magdeburg baut an der Ahlbecker Dünenstraße zwischen Neue Straße und Kurstraße insgesamt 67 Apartments. Die modernen, 50 bis 70 Quadratmeter große Wohnungen werden in drei Häuser untergebracht. Die Investition beläuft sich auf rund 20 Millionen Euro.

Investor Frank Mätzold hatte für die Baustelle vom Landkreis eine Genehmigung bekommen, dass die Kurstraße bis Jahresende 2021 voll gesperrt ist. Weil sich die Fertigstellung des Objekts verzögert, hatte Mätzold beim Kreis eine Verlängerung der „verkehrsrechtlichen Anordnung“ bis zum 30. September 2022 beantragt. Der Kreis stimmte zu. Die Gemeinde war dagegen und plädierte stattdessen für eine halbseitige Öffnung der Straße.

Vergebens, wie jetzt Bauamtsleiter Andreas Hartwig informierte. „Unser Einwand gegen die Verlängerung der verkehrsrechtlichen Anordnung durch den Landkreis wurde abgewiesen. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat dem Kreis recht gegeben, so dass die Vollsperrung nicht aufgehoben wird“, so Hartwig.

Der Investor hatte die Verlängerung Ende Dezember so erklärt: „Da die Lage und Ausdehnung des Baufeldes keine Alternative bezüglich Belieferung, Transport, Kranarbeiten und Aufstellfläche der Betonpumpe zulässt, würde eine Öffnung aufgrund permanent notwendiger Einzelsperrungen zu instabilen Verkehrsverhältnissen und einer Verlängerung der Bauzeit führen.“ 2023 soll das Bauvorhaben beendet sein.

Von Henrik Nitzsche