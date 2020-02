Kurtaxe in Heringsdorf: Wer Verwandte besucht, zahlt nicht

Ahlbeck

Die Kurabgabesatzung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf soll so geändert werden, dass nahe Verwandte von Einwohnern der Gemeinde künftig nicht mehr abgabepflichtig sind, wenn es sich um einen Familienbesuch handelt. Finanz-, Eigenbetriebs- und Hauptausschuss haben am Montagabend dem neuen Satzungsentwurf mehrheitlich zugestimmt. Das letzte Wort hat die Gemeindevertretung.

Vor gut zwei Jahren hatte der Gemeinderat eine Befreiung von der Kurtaxe für Verwandte ersten Grades aufgehoben. In die aktuelle Diskussion um die Änderung der Kurabgabesatzung zugunsten der Verwandten platzte im Oktober 2019 ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts ( OVG) Greifwald. In dem Fall stand die Kurabgabensatzung der Gemeinde Zislow (Mecklenburgische Seenplatte) mit der Befreiung von Verwandten ersten Grades auf dem Prüfstand, die für unwirksam erklärt wurde.

Eine Befreiung von der Kurabgabepflicht ist nur aus sozialen Gründen möglich, hieß es. Mit sozialen Gründen ist die eingeschränkte finanzielle Leistungsfähigkeit oder die besondere Schutzbedürftigkeit von Personengruppen gemeint. In der Urteilsbegründung stand aber auch: „Ob sich ein Aufenthalt bei Verwandten in einem Kur- oder Erholungsort noch ausschließlich als Familienbesuch oder auch schon als (kurabgabepflichtiger) Aufenthalt zu Erholungszwecken darstellt, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Dabei sind unter anderem Anlass und Dauer des Aufenthalts sowie die tatsächliche Inanspruchnahme von gemeindlichen Kureinrichtungen zu berücksichtigen.“

Aufenthalt als Familienbesuch

Für den Leipziger Rechtsanwalt Oliver Hess, der mit dem Umkrempeln der Satzung beauftragt wurde, ist dieser Hinweis mit dem Familienbesuch „eine Art Kochzettel des Senats. Unser Ziel ist es, nahe Angehörige rechtssicher aus der Kurabgabenpflicht herauszunehmen“, so Hess. Sein Ansatz: „Warum kommen die Familienmitglieder?“ Geht es um zwei Wochen Urlaub oder um den Besuch der 80-jährigen Oma?

In der neuen Fassung, die „den Segen von der Kommunalaufsicht hat“, so Hess, heißt es nun unter „abgabepflichtiger Personenkreis“: „Ein Aufenthalt liegt nicht vor bei Eltern, Kindern, Enkelkindern oder Geschwistern von Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit der Aufenthalt ausschließlich als Familienbesuch stattfindet.“ Dies gilt auch bei Lebenspartnern. Da ist keine Rede von Befreiung.

Im Klartext heißt das, wenn jemand auf die Insel kommt, um die Familie zu besuchen, ist er nicht kurabgabepflichtig. Aber: „Wenn er eine gemeindliche Kureinrichtung nutzt, muss er zahlen“, sagt Hess. Daraufhin warf Johanna Arbeit (Kaiserbäderbündnis) ein, dass sie während des Besuchs ihrer Kinder nicht eine Woche mit ihnen in der Wohnung sitze. „Wir gehen auch mal raus. Wie will man das umsetzen?“, so die Gemeindevertreterin. „Ich kann das nachvollziehen. Das ist die Möglichkeit, die uns das OVG Greifswald gegeben hat. Mit einer Befreiung kommen wir nicht weiter“, so Hess.

Krohn : 90 Prozent zahlen dennoch

Nils Krohn (Kaiserbäderbündnis) stellte kritisch fest: „90 Prozent, die befreit werden sollen, müssen trotzdem Kurtaxe zahlen, weil sie irgendwas im Ort nutzen.“ Hess: „Richtig, ich kann nicht zaubern. Ich muss mich an das halten, was die Richter reingeschrieben haben.“

Und das ist für Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann die „Fortführung der gelebten Praxis. Wer seine Familie zu Hause besucht hat, wurde nie kontrolliert. Wer auf der Promenade oder am Strand war oder mit dem Bus gefahren ist, der war zahlungspflichtig. Muss man das jetzt so regeln?“ Für Rechtsanwalt Hess ging die gelebte Praxis aber an der Satzung vorbei.

Für Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) ist die neue Satzung rechtlich sauber. „Die Satzung sagt, nahe Verwandte, die ausschließlich zum Familienbesuch da sind, sind nicht kurabgabepflichtig unter den genannten Voraussetzungen. Das ist eine Lösung, die den gemeindlichen Haushalt nicht belastet und damit ein Gewinn für uns alle.“

884 000 Euro für Urlauberkinder

Gewährte Befreiungen und Ermäßigungen müssen nämlich im Haushalt der Gemeinde – für 2020 gibt es noch keinen – gegenfinanziert werden. „Für Heringsdorf bedeutet das in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Euro“, informiert Michael Wegener von der Kubus Kommunalberatung und Service GmbH Schwerin. Allein für die Befreiung von Urlauberkindern (0 bis 10 Jahre) zahlt die Kommune aus ihrem Haushalt im Jahr 884 000 Euro. „Rund 1,5 Millionen Euro können wir aus der Parkraumbewirtschaftung über den Eigenbetrieb gegenrechnen, so dass rund eine viertel Million Euro ausgeglichen werden muss“, so Wegener.

Angesichts der Belastung für den Haushalt von einer viertel Million Euro regte die Bürgermeisterin an, die Ausgabenseite noch einmal zu überdenken. „Es ist wichtig, in touristische Infrastruktur zu investieren, aber letztendlich sind das finanzielle Mehrbelastungen.“

Die Kurtaxe soll in der Hauptsaison bei 2,70 Euro (davon 40 Cent für ÖPNV) bleiben, ermäßigt bei 1,60 Euro. In der Nebensaison werden 2,10 Euro fällig, ermäßigt 1,30 Euro. Die Jahreskurabgabe liege bei 75,60 Euro, ermäßigt 44,80 Euro.

