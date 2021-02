Heringsdorf

Ende Januar wurde in den Kaiserbädern die neue Kurtaxsatzung beschlossen. Und die bringt bei der Befreiung für nahe Verwandte – dazu zählen Eltern, Kinder, Enkelkinder, Geschwister, Lebenspartner – nun mehr Vorteile. Die Verwandten sind jetzt auch befreit, wenn sie kurtaxpflichtige Bereiche, wie die Promenade, Strand oder Kureinrichtungen im Ort nutzen wollen. Sie können sich kostenlos eine Kurkarte in den Touristinformationen holen.

Im vergangenen Jahr hieß es in der Satzung noch, dass nahe Verwandte nicht abgabepflichtig sind, wenn es sich um einen Familienbesuch handelt. So bald sie aber kurtaxpflichtige Bereiche besuchen, hätten sie zahlen müssen. Das ist gestrichen. Dennoch blieben bei einigen OZ-Lesern Fragen, die wir an den Eigenbetrieb der Kaiserbäder weitergegeben haben.

Muss ich als Verwandter Kurtaxe bezahlen, wenn ich zu einer Familienfeier in die Kaiserbäder komme und nicht im Haus/Wohnung meiner Verwandten übernachte?

Ja, so ist es. Wer in einer Ferienwohnung oder einem Hotel übernachtet, muss Kurtaxe bezahlen. Ausgenommen sind nur nahe Verwandte, die in der Wohnung des verwandten Einwohners unterkommen.

Berechtigt die Kurkarte auch zur Benutzung der Usedomer Bäderbahn?

Ja, allerdings gilt das nur für das Busnetz. Die Bahn wird derzeit von der DB Regio betrieben und hier gibt es bislang leider keine Einigung.

Dürfen beispielsweise Einwohner der Stadt Usedom (gilt auch für die anderen Inselorte) in den Kaiserbädern eine Jahreskurkarte erwerben?

Das ist möglich und wurde in den vergangenen Jahren sehr oft wahrgenommen, um beispielsweise kostenlos mit dem Bus fahren zu können. Die Jahreskurabgabe kostet 75,60 Euro, ermäßigt (Kinder ab dem 11. Lebensjahr bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres) 44,80 Euro. Gäste zahlen in der Hauptsaison (April bis Oktober) 2,70 Euro am Tag, ermäßigt 1,60 Euro und in der Nebensaison 2,10 Euro, ermäßigt 1,30 Euro.

Von Henrik Nitzsche