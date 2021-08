Trassenheide

Einen klassischen Kurdirektor gibt es in Trassenheide nicht mehr, denn die personellen Strukturen in der Kurverwaltung Trassenheide wurden neu sortiert werden. Anstelle des Kurdirektors gibt es nun eine Doppelspitze, welche sich um die Belange des Ortes kümmert. Wie Bürgermeister Horst Freese auf Nachfrage mitteilt, wird Jörg Harold Ehresmann künftig technischer Leiter des Hauses. Er unterschrieb am Montag seinen Arbeitsvertrag. Den Posten der kaufmännischen Leitung übernimmt ab 1. Oktober Tessa Bohnet. Derzeit befindet sie sich noch an der Hochschule in Stralsund und absolviert ihren Masterabschluss im Bereich Tourismus und Nachhaltigkeit.

Trassenheides ehemaliger Kurdirektor, Mario Aldehoff, hat indes einen neuen Job. Laut Medienberichten arbeitet der 41-Jährige seit Anfang August als Geschäftsführer bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Demmin.

Von Hannes Ewert