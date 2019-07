Heringsdorf

Wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte, war ein polnischer Autofahrer aus Richtung Mellenthin kommend in Richtung Görke unterwegs. Gegen 5 Uhr hat der Fahrer nach Angaben der Polizei plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen.

Der 60-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und seine 58-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Bei ihnen handelt es sich um Urlauber aus Bielefeld. Sie wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum nach Greifswald gebracht.

Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen

Noch vor Ort gab der 42-jährige Unfallverursacher laut Polizei an, dass er kurz eingeschlafen sei. Ein Sprecher der Polizei betonte jedoch, dass die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch andauerten.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Im Jahr 2018 starben 86 Menschen bei Verkehrsunfällen im Land – sieben mehr als im Vorjahr. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Unfällen, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und fahren Sie bitte rücksichtsvoll.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die beteiligten Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Bundesstraße 110 war zeitweilig voll gesperrt

Auf der Bundesstraße 110 kam es für etwa zweieinhalb Stunden zu Sperrungen.

RND/pat