Kurzfilmpreis zeigt Filme auf Heringsdorfer LED-Wand

Heringsdorf

Der Deutsche Kurzfilmpreis kommt in die Kaiserbäder. Am 5. August wird die Tour in Anwesenheit des Lola-Gewinners Jürgen Heimüller auf der Open-Air LED-Wand im Meer in Heringsdorf Station machen. Um 17 Uhr werden auf der Leinwand insgesamt fünf herausragende Filme aus dem aktuellen deutschen Kurzfilmpreis-Repertoire gezeigt.

Jürgen Heimüller wird auch seinen Gewinnerfilm „Die letzten fünf Minuten der Welt“ (8 Minuten) dem Publikum persönlich vorstellen. Gezeigt werden weiterhin „Wir sprechen heute noch Deutsch“ (16 Minuten) von Clara Winter & Miguel Ferráez; „Der Proband“ von Hannes Schilling (30 Minuten), „Inside Me“ von Maria Trigo Teixeira (5 Minuten) und „Lake of Happiness“ (See der Freude) von Aliaksei Paluyan (30 Minuten).

