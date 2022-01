Kusshaltestellen: In Karlshagen wird jetzt geknutscht!

Karlshagen

“Küssen verboten“ – vom Lippenboykott sangen einst die „Prinzen“. Da war die verknallte Jule, die bei Tobias abblitzt und immer wieder zu hören bekommt: „Küssen ist bei mir nicht erlaubt!“ Wäre Jule mal auf die Insel Usedom gefahren. In Karlshagen fliegen den Gästen die Herzen zu. Hier sollen sich die Lippen unbedingt berühren. Und zwar bei einem kurzen Halt an der Kusshaltestelle. Ja, Sie haben richtig gehört. Gleich drei gibt es davon im Seebad, das gerne mit „Liebe auf den ersten Ostseeblick“ wirbt. Auf einen Bus wartet man an der Haltestelle vergebens. Warum auch, denn Küssen nach einem Zeitplan funktioniert nun mal nicht.

Am „Haus des Gastes“, auf der Promenade und an der Dünencamp-Rezeption heißt es auf dem 80 Zentimeter großen Kusshalteschild am Boden kurz innehalten, dem Partner tief in die Augen schauen und dann – bitte einmal knutschen! Die Aufforderung richtet sich zuallererst an verliebte Paare, was besonders am Valentinstag Staugefahr in sich birgt. Mit Geschick haben aber auch mehr als zwei Personen Platz. Vielleicht auch ein paar „Prinzen“, die doch eigentlich wissen, wie man Prinzessinnen wach küsst!

Von Henrik Nitzsche