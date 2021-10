Die ersten Herbststürme sind über MV gefegt: Nach „Ignatz“ folgte am Donnerstag „Hendrik“. Autofahrer mussten besonders vorsichtig sein, es kam zu Unfällen wegen umstürzender Bäume. Auch blieben manche Einrichtungen vorsichtshalber geschlossen. Alle Geschehnisse im Ticker noch einmal zum Nachlesen und was Sie am Freitag beachten müssen.