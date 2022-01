Ladeninhaber und Polizisten attackiert: Anzeige gegen Wolgaster Brüder

Wolgast

Zwei Brüder aus Wolgast (17 und 20 Jahre) müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Nötigung verantworten. Nach Polizeiangaben hatten die beiden Männer am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Wolgaster Steinstraße einen Ladeninhaber attackiert. Die Auseinandersetzung war einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aufgefallen, die daraufhin zwei Beamte der Bundespolizei informierte, die in der Nähe eine Kontrollstelle aufgebaut hatten.

„Die Beamten machten sich sofort auf den Weg in die Steinstraße. Dort trafen sie auf drei junge Männer und den Ladenbesitzer“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Aus der Gruppe heraus hätten zwei Jugendliche, die Brüder, die Beamten sofort attackiert. „Sie wollten sich nicht ausweisen und haben versucht, die Beamten zu schlagen. Sie konnten überwältigt werden und wurden ins Wolgaster Revier gebracht“, so der Sprecher. Beide Männer seien polizeibekannt und hätten unter Alkoholeinwirkung gestanden. Sie sind inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Mit dem Ladeninhaber sind sie wohl aneinander geraten, weil sie zunächst gegen dessen Werbeschild getreten hätten. Der 40-Jährige habe sie daraufhin gebeten, damit aufzuhören.

Von OZ