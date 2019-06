Usedom

Lautes Geblöke auf dem Marktplatz von Usedom: Wenn sich Dutzende Schafe inmitten der kleinen Stadt auf der Insel gleichen Namens tummeln, dann ist wieder Lämmermarkt. Bereits zum 17. Mal feierten die Usedomer und ihre Gäste den traditionellen Markt. Hunderte Besucher , darunter sehr viele Urlauber, ließen sich das Spektakel mit den wollenen Vierbeinern, Schafschur, Schafwollspinnen und -stricken, dem längsten Wollfaden, Honigschleudern, altem Handwerk und jeder Menge Unterhaltung nicht entgehen.

Einer der begehrtesten Gesprächspartner an diesem Tag war Renato Mann, der im Lieper Winkel seine Schafzucht als Landwirtschaftsbetrieb im Nebenerwerb betreibt. Er hält Pommernschafe und die Rasse Kerry Hill. 40 Mutterschafe nennt er sein eigen. Auf dem Usedomer Markt waren einige der Tiere mit ihren Lämmern dabei. Geboren wird der Schafnachwuchs von März bis Mai. Renato Mann liebt seine Tiere und ist auf dem Markt in zünftiger Schäferkleidung – mit weitem Mantel und großem Hut.

Kolkraben sind Problem für Lämmer

Die Schafzucht als Haupterwerb zu betreiben, davon rät er zumindest auf der Insel Usedom ab. „Zum einen gibt es nicht mehr genügend Flächen, weder zu kaufen noch zu pachten. Land ist zum Spekulationsobjekt geworden. Selbst für Pachtland zahlt man inzwischen Preise, die sind jenseits von gut und böse“, berichtet er. Außerdem gebe es beim Schäferdasein noch andere große Probleme: Eines davon seien die Kolkraben, deren Population ständig zunehme. „Sie hacken den jungen Lämmern die Augen aus, dass diese dann verbluten. Außerdem ist auch auf Usedom inzwischen der Wolf gesichtet worden“, sagt Renato Mann.

Bei der Schafschur sitzt jeder Handgriff

Auf der Markt der kleinen Stadt berichtet der 46-Jährige interessierten Zuhörern, wie genügsam Schafe sind und dass man nicht nur ihre Wolle verwerten kann. Kinder dürfen durch das Gatter fassen und die Schafe streicheln. Die blöken freudig, so als wollten auch sie dem Markttreiben einen Willkommensgruß entbieten. Gleich neben dem Schäfer hat Helmut Papenbroock sein Handwerkszeug aufgebaut. Er ist im Nebenerwerb Schafscherer. Ursprünglich hatte er in jungen Jahren mal Schäfer gelernt. Das Scheren hat er aber erst später beigebracht bekommen, „denn im Gegensatz zur heutigen Ausbildung war das bei uns noch nicht Bestandteil der Lehre.“ Papenbroock demonstriert den Zuschauern, wie unter seinen flinken Fingern ein Schaf im Handumdrehen geschoren wird. Jeder Handgriff sitzt: Die Schafe, deren Läufe (Beine) zusammengebunden werden, damit sie nicht ausschlagen können, geben fast kein „Mäh“ von sich. „Sie dürfen keine Angst haben, ich darf nicht zu sehr zudrücken, sonst haben sie Atemnot. Aber ich muss dennoch fest zupacken und klar machen, dass ich der Boss bin“, erläutert der Schafscherer.

Tipps, wozu Schafwolle gut ist

Zu tun hat er genug. „Viele Leute halten sich zwei bis zehn Schafe. Die wollen alle geschoren werden. Ich könnte Tag und Nacht arbeiten. Auf mich wartet man auf der Insel Usedom, auf Rügen und bis nach Kyritz“, erzählt er. Aus diesem Grund habe er schon seinen Sohn und den Schwager in der Schafschur angelernt. Dann gibt er den Zuschauern Tipps: Schafwolle sollte ungewaschen versponnen werden, das Fett in der Wolle lässt den Faden geschmeidiger werden. Die Schafwolle wird immer in einem Kopfkissen gewaschen –so wird sie tadellos sauber und die Maschine ist nicht voller Flusen. „Ein bisschen ungewaschene Schafwolle im Haus ist immer gut bei Ohrenschmerzen. Ein wenig ins kranke Ohr gestopft, nach zwei Tagen sind die Beschwerden weg. Gleiches gilt auch bei Rücken- und Nierenschmerzen“, weiß Helmut Papenbroock.

Den längsten Faden gesponnen

Auf der Bühne sitzen unterdessen Angela Schlieper aus Berlin, Uta Ungethüm aus Usedom, Uwe Schröder aus der Nähe von Woldegk und Anita Schütte aus Berlin. Die Vier spinnen aus 100 Gramm Schafwolle den längsten Faden – am Ende siegt Schlieper mit sagenhaften 200 Metern Länge. Die jüngsten Besucher des Lämmermarktes interessieren sich derweil fürs Honigschleudern. Imker Hans Witt lässt sie emsig die Kurbel der Schleuder drehen, damit aus den Waben der Honig herausgepresst wird. Klar darf auch gekostet werden.

Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer, der an diesem sonnigen Tag während des Marktrundgangs unzählige Gratulationen anlässlich seiner Wiederwahl entgegennehmen muss, freut sich über den großen Zuspruch zur Veranstaltung. „Wir wollen altes Handwerk und alte Traditionen aufleben lassen und zugleich die Generationen zueinander bringen. Wenn ich mir das Gewusel hier anschaue, weiß ich, dass unsere Idee Anklang findet“, sagt er.

Cornelia Meerkatz