Heringsdorf

Vor genau zehn Jahren wurde am Grenzübergang zwischen Ahlbeck in Deutschland und Swinemünde in Polen die Europapromenade eröffnet. Das 3,57 Millionen Euro teure und mit Efre- und Landesmitteln geförderte Bauprojekt gilt bis heute als die längste Promenade Europas.

Am Donnerstag empfingen zum zehnjährigen Bestehen der Europapromenade die Gemeinde Heringsdorf gemeinsam mit der Stadt Swinemünde und dem Eigenbetrieb Kaiserbäder auf dem Grenzparkplatz in Ahlbeck viele Gäste. Dazu gehörten Thomas Lenz (CDU), Staatssekretär im Innenministerium und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD).

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken verteilte anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Europapromenade an die Gäste Bratwürste. Quelle: Krischan Ritter

„Vor noch nicht allzu langer Zeit stand hier ein Grenzzaun mit bewaffneten Grenzsoldaten. Heute blicken wir stolz auf eine Promenade, die unsere beiden Länder verbindet und vereint. Mein Appell und Wunsch ist es, dass wir auch in Zukunft viele gemeinsame Projekte umsetzen. Gerade als Grenzregion haben wir diese wichtige Chance und Möglichkeit zu präsentieren, wie ein europäisches Miteinander gelingen kann“, betonte Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos).

Ein besonderes Highlight waren die vier Tanz- und Folkloregruppen aus Polen, Deutschland, Estland und der Slowakei. Bratwürste und Bier wurden von Marisken und Janusz Żmurkiewicz, dem Swinemünder Stadtpräsidenten, persönlich krendenzt.

Swinemündes Stadtpräsident Janusz Zmurkiewicz übernahm bei den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Europapromenade den Bierausschank. Quelle: Krischan Ritter

Von Cornelia Meerkatz