Greifswald

Der Ostseeraum ist eine gemeinsame Kulturlandschaft. Nimmt man Norwegen hinzu, werden zehn Länder durch Herrenhäuser mit ihren Parks und Wirtschaftsgebäuden geprägt. Von diesem großen Schatz wird gern geredet, aber das Wissen über die meisten Anlagen ist unzureichend und noch immer verfallen viele der Häuser und besonders die zugehörigen Wirtschaftsgebäude.

Uni kann nur wenig Mittel zum Betrieb beisteuern

Prof. Kilian Heck bei seiner Einführung Quelle: eob

Ein Zentrum zur Forschung über Schlösser und Herrenhäuser mit dem Greifswalder Kunstgeschichtsprofessor Kilian Heck als wissenschaftlichem Leiter will alles verfügbare Wissen in einer Datenbank vereinen. Im November letzten Jahres hat der Bund dafür 2,59 Millionen Euro für einen Zeitraum von drei Jahren bewilligt. Aber noch immer ist das Zentrum nicht eröffnet worden.

„Die Finanzierung des Zentrums ist ein ungelöstes Problem“, begründete Unirektorin Prof. Johanna Weber während einer Podiumsdiskussion im Pommerschen Landesmuseum das Warten auf den Start. „Wir brauchen eine Cofinanzierung durch das Land.“ Denn die Universität könne das nicht leisten. Für ein Internationales Graduiertenkolleg zum Ostseeraum bewilligte die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Sommer etwa vier Millionen Euro. Die Uni beteilige sich mit einer auf drei Jahre befristeten Stelle, also nur einem kleinen Beitrag, machte die das Problem deutlich. Mehr sei auch für das Schlösserzentrum drin, bedauerte die Rektorin. „Wir arbeiten an der Lösung.“ MV müsste die gleiche Summe wie der Bund, also etwa 2,6 Millionen Euro, für das Herrenhauszentrum geben.

OZ bat das Bildungsministerium gleich nach dem Forum am Dienstag um eine Stellungnahme, die am Mittwoch noch nicht vorlag.

Denkmalpfleger brauchen Expertise des Zentrums

Ramona Dornbusch Quelle: eob

Am Konzept scheint es nicht zu liegen, die von Kilian Heck geleitete Podiumsdiskussion war prominent besetzt. Dort saßen Landeskonservatorin Regina Dornbusch, der Nestor der historischen Ostseeraumforschung in Greifswald, Prof. Michael North, die wohl beste Kennerin der Herrenhäuser in MV, Prof. Sabine Bock, und Robert Uhde, der Retter von Schloss Vogelsang und Vater der Mittsommerremisen, an denen mittlerweile 230 Herrenhäuser teilnehmen. Ferner nahm der Experte für Kunstgeschichte des Ostseeraums Prof. Rafał Makała ( TU Berlin, ab Oktober Danzig) teil.

Das Forschungszentrum will Wissen für Forscher, Bürger, Touristiker, für alle Interessierten über sämtliche Gutsanlagen des Ostseeraums in einer digitalen Datenbank zusammenstellen und für eine umfassende Vernetzung der Ostseeanrainer sorgen, erläuterte Kilian Heck. Pläne, Fotos, Zeitzeugenberichte und anderes sollen erfasst, digitale Rundgänge durch Häuser und Anlagen möglich werden. „Das Projekt dient der Entwicklung eines gemeinsamen, transnationalen kulturellen Gedächtnisses innerhalb der Region Ostseeraum“, so Heck. Mecklenburg-Vorpommern komme durch sein Alleinstellungsmerkmal besondere Bedeutung zu, denn hier gebe es die meisten Gutsanlagen des Ostseeraums, vielleicht sei Schleswig-Holstein noch vergleichbar.

Für Landeskonservatorin Ramona Dornbusch ist klar: „Wir brauchen die Expertise des Zentrums für unsere Arbeit.“ Die Behörde benötige Begründungen eines Denkmalcharakters, die auch vor Gericht standhalten.

Lettland und Dänemark machten gute Erfahrungen

In anderen Ländern passiert schon eine Menge und das mit großem Erfolg, machten die via Livestream zugeschalteten Signe Boeskov vom dänischen Zentrum für Herrenhausforschung Gammel Estrup und Laura Lüse vom lettischen Herrenhausarchiv Ruhental (Rundāle) deutlich.

Prof. Sabine Bock Quelle: eob

Es ist eine Mammutaufgabe, die sich nicht in drei Jahren bewältigen lässt. 12 000 bis 15 000 Herrenhäuser gibt es in den Ostseeanrainerstaaten, schätzt Kilian Heck. Die Zahl sollte man verdoppeln, meint Sabine Bock.

„Wir müssen gleich Folgeanträge für Förderungen stellen“, so Prof. Heck. Wenn es gelingt, die Herrenhausforschung in Greifswald zu verstetigen, dann könnten die Wissenschaftler in das frühere Institut für Physik im historischen Herz der Universität ziehen. Es steht seit Jahren leer. Aber 2019 bewilligte der Bund für dessen Sanierung 7,8 Millionen Euro. Der Senat stellt zur Kofinanzierung bis zu 8,4 Millionen aus dem Körperschaftsvermögen bereit, den Einnahmen aus dem Land-, Wald- und Immobilienbesitz der Hochschule.

Pommernschloss Ludwigsburg kann einbezogen werden

Schloss Ludwigsburg könnte Außenstelle des Herrenhauszentrums werden. Quelle: OZ

„Wir sind sehr offen für eine Mitarbeit am Konzept für Schloss Ludwigsburg“, sagte Heck weiter. Es könnte eine Außenstelle werden. Das von Pommernherzog Ernst Ludwig im 16. Jahrhundert für seine Witwe Hedwig Sophie errichtete Schloss sei mit den Wirtschaftsgebäuden und dem Park besonders geeignet, um Idee und Inhalt der Herrenhauslandschaft zu veranschaulichen. Es befindet sich jetzt in Landesbesitz. In Dänemark wurden Forschung, Ausstellung und Öffentlichkeitsarbeit erfolgreich verbunden.

Prof. Rafał Makała Quelle: Eckhard Oberdörfer

Damit der Schatz der Gutsanlagen auch wirklich von der Bevölkerung als solcher erkannt wird, bleibt noch einiges zu tun, machte der Pole Rafał Makała deutlich. „Es gibt unter den Einwohnern keine Kultur des Erinnerns“, sagte er bezogen auf die Situation in seiner Heimat.

Der jetzigen Bevölkerung sagten die Namen der früheren Gutsherren nichts. Dabei sei das historische Polen ein multinationaler Staat gewesen, das gewissermaßen durch Herrenhauslandschaft zusammengehalten wurde. Über 100 Jahre, bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, gab es indes keinen polnischen Staat. Bis auf den Korridor blieb die heutige Ostseeregion Polens noch bis 1945 Teil Deutschlands. Die Gutslandschaft sei inzwischen überschaubar, bedauert Makała.

Expertin kritisiert Discounterbau vor Denkmal auf Rügen

Auch in Mecklenburg-Vorpommern dürfe man nicht nur vielen geretteten und sanierten Anlagen sehen, mahnte Sabine Bock, die sich ganz besonders der praktischen Denkmalpflege verpflichtet fühlt. Sie besucht regelmäßig Rügen und seine Gutsanlagen. Erst im Frühjahr sei eine „Kuh-Kapelle“ des 19. Jahrhunderts, der Stall der Gutsanlage von Sassnitz-Lancken wegen seiner bemerkenswerten Architektur unter Denkmalschutz gestellt worden. Nun habe sie sehen müssen, dass auf dem Platz vor dem leer stehenden Gutshaus dieser Gutsanlage zwischen Stall und Scheune ein Discounter gebaut wurde. Damit dürfte auch das Gutshaus verloren sein, weil sich bei dieser Situation kein Investor finden dürfte. „Es fehlt viel Wissen in der Bevölkerung“, schätzt Bock ein.

Geforscht wird mit Drohnen und Georadar

Apropos Wissen. Die Mitarbeiter des Herrenhauses wollen mit ihren Forschungen unter anderem Künstlerwanderungen von Süddeutschland bis ins heutige Estland nachvollziehen können. Für die einzelnen, oft sehr dünn besiedelten Regionen soll es Länderscouts geben, so Heck. Für die Gewinnung der Daten werden Anlagen nicht nur vermessen, auch Befliegungen mit Drohnen und der Untersuchungen mittels Georadar sind geplant. Mit den Bodenuntersuchungen lassen sich auch Erkenntnisse über die Parks gewinnen. Ein Ziel ist die Erstellung von 3D-Modellen.

Personell soll das Zentrum unter anderem mit acht Stellen für Doktoranden, vier für promovierte Nachwuchswissenschaftler und eine IT-Stelle, sowie acht Hilfskräften ausgestattet sein. Mittel für Technik und Reisen gibt es auch.

„Wir nehmen Wünsche für unsere Arbeit entgegen“, sagt Heck.

Von Eckhard Oberdörfer