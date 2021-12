Lässt keinen Missstand aus: So lief Premiere des Usedomer Küstenkabaretts 

Zinnowitz

Wer in Zeiten sich täglich verschlimmernder Corona-Folgen der ganzen (Nachrichten-)Misere mal für anderthalb Stunden komplett entfliehen will - nein, der darf dafür nicht ins Freche Küstenkabarett (FKK) gehen. Denn das FKK lässt in seinem aktuellen Nummernprogramm kaum einen der aktuellen Missstände, egal ob an der Pandemiefront, im Luftverkehr über der Ukraine und Belarus, während Talkshows oder im Deutschen Bundestag aus.

Dennoch bieten die Pointen der Sketche und die neuen Texte auf Hits von früher allemal Gelegenheit, seine eigene Haltung mit der von anders gesinnten, etwa Impfverweigerern und Corona-Leugnern, kritisch abzugleichen. Die Ausgabe „Das ist ja wohl der Hammer!“ kommt zeitgemäß und intelligent daher, wie es üblicherweise das Kabarett der Vorpommerschen Landesbühne Jahr für Jahr demonstriert. Vielleicht agieren Autoren aus der deutschen Satiriker-Szene, Regisseur Oliver Trautwein und die Mimen diesmal noch einen Zacken aggressiver. Doch das bekommt dem Ganzen.

Die Ausgabe 2021 lebt maßgeblich vom erstaunlichen schauspielerischen Vermögen der Darsteller, die all ihr Können mutig in die Waagschale werfen. Fiete Drahs, der den jugendlich-eloquenten, aber dennoch unüberseh- und -hörbar dümmlichen Politaufsteiger Peter Amboß zum Besten gibt, beweist eindrücklich sein großes Talent. Hübsch auch die Idee, ihn in verschiedensten Posen und Fotomotiven auf die Leinwand eingespielt zu bekommen. Neben und zumeist mit ihm gemeinsam auf der Bühne brillieren die satireerfahrene und professionell in jeder Rolle überzeugende Birgit Lenz sowie die Newcomerin Christiane Schoon, die erst seit einigen Wochen zum Ensemble gehört.

Ihr erster Bühnenauftritt in der „Blechbüchse“ ist besonders vielversprechend, etwa in der Rolle als Kurtaxenkassiererin und EZB-Bargeldkontrolleurin, zumal jeweils mit einem geradezu reizenden plattdeutschen Akzent ausgestattet.

Ihr Fett weg bekommen – zu Recht – viele Adressaten: die Öffentlich-Rechtlichen mit dem längst verstaubt-antiquierten Horst Lichter und den erbarmungslos auf Quote getrimmten Talkmastern, vor allem aber die Parteioberen für ihre Unentschlossenheit, abhanden gekommene Gesprächskultur und inhaltsleeres Gewäsch. Nicht zuletzt lassen die Akteure kein gutes Haar an den im Ernstfall nicht mehr praktikablen Strukturen eines Landes, von dem die meisten von uns lange Zeit dachten, es wäre doch eigentlich ganz in Ordnung, so wie es ist. Pustekuchen!

Den meisten Beifall heimste Drahs für seinen Redeauftritt im Parlament ein. Dem nicht nach stand die Demo der Viren, bei der Lenz und Schoon wunderbar kostümiert für ihren eigenen Artenschutz tanzten und grölten. Das wirkt geradezu abstoßend schön. Das Programm mit den diversen Innenansichten der deutschen Politik wird einem Satz gerecht, der gleich zu Anfang fällt: „Dummheit ist leider ein nachwachsender Rohstoff.“

Zu wünschen wäre den folgenden Vorstellungen allerdings eine deutlich bessere Akustik. So blieb die eine oder andere Pointe, weil einfach unverständlich, im Off des Saales der früheren Strandkorbhalle hängen. Schade drum.Nächste Vorstellung des FKK in Zinnowitz: 14.12., 19.30 Uhr; Tickets unter 03971 / 2688800

Von Steffen Adler