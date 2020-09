Greifswald

Das Pommersche Landesmuseum hat sich bislang gegen den Betrieb des Schlosses Ludwigsburg gesperrt. Nun will das Land mit einer Zusage über eine langfristige Finanzierung der Betriebkosten sowie von fünf Planstellen die Blockadehaltung des Landesmuseums aufbrechen. „Wir werden eine langfristige Finanzierung garantieren, einschließlich entsprechenden Dynamisierungskomponenten bei Gehältern wie auch Sachkosten“, sagte Finanzstaatssekretär Heiko Miraß ( SPD), der am Montag vor Ort den Finanzausschuss des Landtages über den Fortgang der Arbeiten am Schloss Ludwigsburg informierte.

Mittel für Schlosssanierung durch Bund gesperrt

Rückblick: Ende Januar kaufte das Land das sanierungsbedürftige Schloss von den Nachfahren der Familie Weissenborn, in deren Besitz sich die Immobilie seit 1810 – ausgenommen mit DDR-Unterbrechung – befand. Gemeinsam wollen Bund und Land 40 Millionen Euro in die Rettung investieren. Das Problem: Der Bund hat zwar 20 Millionen Euro für die Sanierung des baufälligen Renaissanceschlosses zugesagt, dies allerdings nur in Abhängigkeit eines finalisierten Nutzungskonzeptes. Weil dieses Nutzungskonzept fehlt, sind bislang die Mittel durch den Bund gesperrt, so Stefan Wenzl, Abteilungsleiter für Staatshochbau, Schlösser und Gärten im Schweriner Finanzministerium. Ein solches erhofft man sich nun vom Landesmuseum. Dort liege die Expertise für die Geschichte Pommerns, so Wenzl. Das Schloss in Ludwigsburg, das der letzte Pommernherzog Ernst Ludwig zwischen 1577 und 1592 für seine Frau Sophie Hedwig erbauen ließ, gilt als eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse der Pommernherzöge.

Land bietet fünf Stellen und Sachkosten

Konkret will das Land nun 357 000 Euro pro Jahr an Sachmitteln bereitstellen, sollte das Museum den Betrieb übernehmen. In der Konzeptionsphase will Schwerin zudem die Stelle eines Kurators (Entgeltgruppe 13), in der Betriebsphase darüber hinaus vier weitere Stellen für Schlossleiter, Sachbearbeiter, Marketingmitarbeiter sowie Hausmeister finanzieren.

Stiftungsrat bislang gegen Betrieb

Doch so generös das Angebot des Landes klingt, in Greifswald zeigt man sich irritert. „Es ist bedauerlich, dass die Pläne des Landes zuerst über die Presse kommuniziert und nicht mit dem Stiftungsrat besprochen werden“, sagte Stiftungsratsvorsitzender Arthur König. Es wäre schön gewesen, wenn zu dem Termin auch das PLM eingeladen worden wäre.

Noch vor zwei Jahren hatte der Stiftungsrat die Übernahme des Schlosses in den Betrieb Museums abgelehnt. Neben der Finanzierung der laufenden Betriebskosten sei vor allem unklar, was man im Schloss überhaupt präsentieren will. „Objekte aus der Romantik zu präsentieren, dürfte bei einem nahezu leergefegten Kunstmarkt schwierig werden“, sagt Museumschef Uwe Schröder. Auch aus der Herzogsgeschichte sei so gut wie kein Objekt erhalten. Die Verantwortung über die Erstellung eines Nutzungskonzeptes sieht das Museum beim Land. Ein weiterer Hinderungsgrund: Das Pommersche Landesmuseum wird in weiten Teilen über §96 des Bundesvertriebenengesetzes finanziert. Den Betrieb unter diesem Stiftungszweck zu fassen, dürfte schwer fallen.

Land ging in Vorleistung

Mit der Notsicherung und den ersten Bauzustandsuntersuchungen ging das Land seit Januar in Vorleistung. Historische Fenster wurden gesichert, ebenso Farbbefunde an der Außenfassade. Diverse statische Sicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt und Abstützungen eingebaut. Das historische Portal aus dem 18. Jahrhundert wurde durch eine Bautür ersetzt, um es vor Vandalismus zu schützen. Grundsätzlich, so Wenzl, sei der Zustand des Gebäudes nicht so schlecht wie befürchtet. Das Gebäude sei standfest. „In den Schlössern Mirow und Bodmer hatten wir wesentlich stärkere Setzungen.“ Probleme gebe es mit dem Grundwasser, so dass jetzt ein Grundwassermonitoring nowendig sei. Auch die Archäologen waren bereits da. „Vom Bauhistoriker wird vermutet, dass das Schloss einen Wassergraben hatte und über eine Zugbrücke verfügte.“ Allerdings fehlen dafür noch die Befunde.

Um nun weiter zu kommen, strebt das Land beim Bund eine Teilzuwendung beziehungsweise die Zustimmung zu einem vorzeitigen Vorhabensbeginn an, ohne die Förderung zu risikieren. Dafür wird nun das Nutzungskonzept benötigt, möglichst vom Pommerschen Landesmuseum als gewünschten künftigen Betreiber.

Stiftungsrat tagt am 1. Oktober

Am 1. Oktober tagt der Stiftungsrat des Landesmuseums, dem neben Bund, Land unter anderem auch Stadt und Uni angehören. Dort hofft das Finanzministerium auf Bewegung. „Das Angebot des Landes kann man nicht ablehnen, wenn man als Pommersches Landesmuseum für sich in Anspruch nimmt, sich für die Geschichte dieses Landesteils verantwortlich zu sehen“, so Wenzl. Finanzstaatssekretär Heiko Miraß spricht von Synergien, die sich bei diesem Modell auch für das Pommersche Landesmuseum ergeben.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), bis zu seinem Wechsel ins Rathaus über viele Jahre Historiker am Landesmuseum, will sich die Vorschläge des Landes anhören. „Wenn die Fragen der Finanzierung geklärt sind, ist dies ein durchaus sinnvoller Vorschlag“, so Fassbinder, der die Stadt im Stiftungsrat vertritt. „Was aber gar nicht geht, ist, dass das Land die komplette Verantwortung für das Schloss an das Pommersche Landesmuseum übergibt.“

