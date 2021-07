Land unterstützt Apotheken in Wolgast und Koserow

Wolgast/ Koserow

Finanzielle Hilfe vom Land für zwei Apotheken. Das Digitalisierungsministerium hat rund 39 000 Euro für die Vineta-Apotheke in Koserow und rund 50 000 Euro für die Hufeland-Apotheke in Wolgast bewilligt. Das Geld soll in beiden Fällen für die Anschaffung sogenannter Kommissionierautomaten verwandt werden.

Um angesichts der wachsenden Marktanteile von Online-Apotheken wettbewerbsfähig zu bleiben, sollen die Betriebsabläufe automatisiert werden. Zudem sollen Lagerhaltung und -kontrolle optimiert werden. Die Gesamtkosten liegen bei 78 000 bzw. 116 000 Euro. Die Mittel kommen aus dem Landesprogramm zur Förderung der digitalen Transformation in Unternehmen, kurz „Digitrans“.

Förderung von Kleinstunternehmen wichtig

Die digitale Transformation stellt potenzielle Gründer, Start-ups und insbesondere kleine und Kleinst- sowie mittlere Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern vor neue Herausforderungen. Um die Wirtschaft im Land auf dem Weg in die Digitalisierung zu begleiten und bei der zukunftsfähigen Aufstellung der Unternehmen zu helfen, hat das Energieministerium das Landesprogramm zur Förderung der digitalen Transformation in Unternehmen, kurz Digitrans, aufgelegt.

Seit 2019 sind beim Landesförderinstitut insgesamt 542 Anträge auf Förderung nach der Digitrans-Richtlinie mit einem Fördervolumen von ca. 8,2 Millionen Euro eingereicht worden.

Von Cornelia Meerkatz