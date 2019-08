Zinnowitz

Der Landesjugendchor Sachsen-Anhalt – eines der Spitzen-Ensembles auf dem Gebiet des A-cappella-Gesangs in Sachsen-Anhalt – gastiert am Donnerstag um 20 Uhr in der Evangelischen Kirche Zinnowitz.

Unter dem Motto „Dennoch singt die Nachtigall“ wird der Chor unter der Leitung von Wolfgang Kupke anspruchsvolle Madrigale und Motetten aus fünf Jahrhunderten zu Gehör bringen.

Der Landesjugendchor Sachsen-Anhalt ist der Auswahl-Jugendchor des Landes Sachsen-Anhalt. In diesem Chor treffen sich junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren, die vom Singen begeistert sind und diese Leidenschaft in Gemeinsamkeit mit Gleichgesinnten ausleben möchten.

Weltliche und geistliche Chormusik

Das Repertoire des Chores umfasst einen Stamm wichtiger Standards weltlicher und geistlicher Chormusik, es wendet sich aber auch anlassgebundenen bestimmten Themen, Komponistenehrungen oder inhaltlichen Dramaturgien zu. Die für jedes Projekt gesondert vorgenommene Werkauswahl aus einem Repertoire, das fünf Jahrhunderte Musikgeschichte umspannt, verspricht jedes Mal ein besonders Hörerlebnis. Besondere Höhepunkte sind die Aufführung großer Werke der Chorsinfonik.

Proben seit Anfang August in Zinnowitz

Seit dem 2. August probt der Chor in der Begegnungs- und Familienferienstätte „ St. Otto“ in Zinnowitz.

Das Konzert in Zinnowitz eröffnet die diesjährige Sommer-Konzerttournee, die den Chor noch nach Herzfelde ( Uckermark) und Seelow ( Oder) führt.

Eintrittskarten zu 12 Euro / ermäßigt zehn Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren haben freien Eintritt.

