Landkreis Vorpommern-Greifswald: Keine Lockerungen der Corona-Regeln

Weihnachten könnte für viele Vorpommern ein trauriges Fest werden. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald spricht sich explizit gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen aus, somit könnte es – Stand jetzt – zum Weihnachtsfest kommen, bei dem sich nur zwei Haushalte treffen können, die gemeinsame Glühweinrunde mit Freunden fällt also aus.

Grund für die restriktive Haltung sind die immer noch alarmierend hohen Inzidenzzahlen im Landkreis. Am Donnerstagnachmittag lag der Wert bei 74,7 Coronafällen pro 100. 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Freitagnachmittag war der Wert auf 69,2 gesunken.

Steigende Zahl an Covid-19-Patienten in Krankenhäusern

„Wir haben die Lage im Moment im Griff“, beschrieb der stellvertretende Landrat Dietger Wille ( CDU) auf einer Pressekonferenz am Freitag. „Aber es gab schon Nächte, in denen ich sehr schlecht geschlafen habe.“ Von einer Erholung könne man nicht sprechen, die Zahlen seien sehr hoch. Er wies zudem auf die steigende Zahl an Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern hin.

Wurden am 7. November sieben Corona-Patienten in Krankenhäusern des Landkreises behandelt, waren es am 20. November bereits sechzehn. „Noch haben wir Platz“, so Wille. „Aber es werden mehr Patienten werden, das können wir schon sagen.“ Der Rettungsdienst sei weiter einsatzfähig, allerdings seien Kontakte zu Covid-19 Patienten mittlerweile an der Tagesordnung.

Wenn der Bund lockert, müssen wir verschärfen

Eine Verschärfung der Corona-Regeln stünde aber nicht bevor, betonte Landrat Michael Sack ( CDU). „Wir warten jetzt erstmal ab, was das nächste Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung in der kommenden Woche ergibt“, sagt er. „Es macht keinen Sinn, da jetzt mit Vorgaben zu kommen, bevor die Maßnahmen auf dem Tisch liegen.“ Wichtig sei es, die Menschen zu motivieren, die Regeln einzuhalten, die meisten Infektionen würden immer noch im privaten Bereich geschehen.

Wenn allerdings auf Bundes- oder Landesebene Lockerungen anstünden, werde man über entsprechende Verschärfungen auf Kreisebene nachdenken. „Solange die Zahlen nicht deutlich nach unten gehen, werden wir das müssen“, so Dietger Wille. Strenger als die geltenden Regeln sollen die Vorgaben aber erst mal nicht werden, die Einführung der Maskenpflicht in Schulen zum Beispiel mache man von der Entscheidung des Landes abhängig. Somit gilt aktuell zunächst weiter die Landesverordnung, die Treffen auf zwei Haushalte beschränkt – Familientreffen sind allerdings ausgenommen.

Verrückte Welt: Kindergeburtstag nein – Krippenspiel ja

Betroffen sind davon zum Beispiel auch Kindergeburtstage, selbst wenn die Kinder in die gleiche Kita oder Schule gehen. „Die Regelung ist nicht zu Ende gedacht“, gibt Wille zu. „Aber da ein Kindergeburtstag nicht explizit ausgeschlossen wird, gilt auch hier die Verordnung.“

Er appellierte dringend an die Menschen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein. „Die Menschen sind müde, ich verstehe das“, so Wille. „Es wird auch nicht das Ordnungsamt vor der Tür stehen. Aber ich rate dringend von solchen Treffen ab.“ Auch wenn das absurd klingt: Dem Weihnachtlichen Krippenspiel hingegen steht (noch) nichts im Weg. Gottesdienste können nach der Landesverordnung noch stattfinden, ein Hygienekonzept vorausgesetzt.

Warum gibt es so viele Fälle im Landkreis?

Vorpommern-Greifswald ist seit Wochen der am stärksten von Corona-Neuinfektionen betroffene Landkreis, am Freitag konnte erstmals seit langer Zeit die „Rote Laterne“ an den Landkreis Nordwest-Mecklenburg abgegeben werden. Mittlerweile wurden über 1000 Infektionen seit Beginn der Pandemie registriert, davon seien stand Freitag 712 wieder genesen. Besondere Schwerpunkte lagen in der vergangenen Zeit im Raum Ueckermünde, Usedom und Greifswald.

Eine wissenschaftliche Erklärung, warum es ausgerechnet Vorpommern-Greifswald so trifft, hätte er nicht, so Wille. Aber: „Wir können sagen, dass die steigenden Zahlen unmittelbar mit den Reiserückkehrern zusammenhängen“, so Wille. „Außerdem dürfte der enge Verflechtungsraum zu Polen eine Rolle spielen.“ Des weiteren vermutet er, dass die Mobilität der Studenten und Mitarbeiter der Universität Greifswald die zum Semester nach Greifswald zurückgekehrt sind die Zahlen beeinflusst hat.

Impfzentren in Greifswald , Anklam und Pasewalk

Die Vorbereitungen für Corona-Impfzentren im Landkreis sind bereits angelaufen. „Standorte sollen Greifswald, Anklam und Pasewalk werden“, so Michael Sack. „Dazu kommen mobile Impfteams. Wir wollen bis Mitte Dezember einsatzbereit sein, in jedem Fall bevor der Impfstoff zur Verfügung steht.“

In Greifswald hofft Sack auf eine Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin, für die anderen Standorte werden noch räumliche Lösungen gesucht. Wie groß der Ansturm auf die Impfzentren werden wird und welche Personen zuerst geimpft werden, steht nicht fest. „Erste Befragungen liegen bei etwa 50 Prozent Impfbereitschaft“, so Dietger Wille.

Kreisverwaltung: Leistungsfähigkeit eingeschränkt

Der Landkreis setzt bei der Nachverfolgung und Bearbeitung von Coronadaten weiter auf seine Corona-Taskforce. Mittlerweile ist der Arbeitsaufwand in dieser Abteilung aber so hoch geworden, dass eine weitere Aufstockung nötig gewesen sei. „Die Welle Anfang Oktober hat uns ein Stück weit überrollt“, gibt Dietger Wille zu. „Wir haben mit geringeren Zahlen gerechnet.“

Derzeit arbeiten 129 Personen in der Stabsstelle Corona, davon wurden allein 97 dauerhaft aus den bestehenden Fachabteilungen abgezogen. Dazu kämen noch 50 Bundeswehrsoldaten am Standort Pasewalk. Zum Vergleich: In der Kernverwaltung arbeiten sonst insgesamt rund 800 Menschen. „Wir werden mit dem Standard, was zum Beispiel Bearbeitungsfristen angeht, in einigen Bereichen ein Stückchen heruntergehen müssen“, so Landrat Michael Sack. Für dringende Fälle, wie etwa Kindswohlgefährdung aber auch fristgebundene Fördermittel, gelte das nicht.

